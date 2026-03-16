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«Un futbolista absolutamente increíble»: Jack Grealish queda impresionado por la estrella del Manchester United
El récord de Beckham se rompe en Old Trafford
Fue una tarde verdaderamente histórica para Fernandes, que logró superar un récord del club que llevaba mucho tiempo en poder de David Beckham. Al dar dos asistencias contra el equipo de Unai Emery, la estrella portuguesa elevó su cuenta de asistencias de la temporada a 16, superando la marca de Beckham de 15 en una sola campaña de la Premier League, la de 1999-2000. Fernandes alcanzó este hito en solo 27 partidos, mientras que Beckham necesitó 31 encuentros para establecer su anterior récord. El capitán del United está ahora a un paso del récord histórico de la Premier League en una sola temporada, que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne, ambos con 20 asistencias. A falta de ocho partidos, Fernandes necesita cinco más para quedarse en solitario en la historia de la máxima categoría inglesa.
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Grealish elogia al capitán del United, calificándolo de «absolutamente increíble»
A pesar de la feroz rivalidad entre los dos clubes de Mánchester, la calidad de los pases y la visión de juego de Fernandes han superado claramente el tribalismo. En sus redes sociales, Grealish describió al capitán del United como un «futbolista absolutamente increíble» en su historia de Instagram tras presenciar la actuación que dio la victoria a su equipo, y el elogio de la estrella de los Toffees llega en un momento en el que Fernandes está jugando, posiblemente, el mejor fútbol de su carrera.
Instagram/jackgrealish
Carrick lanza una advertencia para que no se entrometan
El entrenador interino Michael Carrick no tardó en elogiar a su figura clave, al tiempo que se pronunció sobre los rumores que circulan en torno al futuro del mediapunta en el club. Afirmó: «En lo que respecta al club y a su futuro, me resulta difícil entrar en demasiados detalles al respecto. Bruno no es, sin duda, alguien a quien queramos perder, eso puedo decirlo, pero en cuanto al verano y más allá, me resulta difícil ir demasiado lejos con eso; pero, sin duda, es importante para nosotros y no es, en absoluto, alguien a quien queramos perder. Estamos encantados de tenerlo. Ha demostrado a lo largo del tiempo lo decisivo que es en los momentos importantes».
- AFP
El United sigue avanzando hacia la Liga de Campeones
La victoria proporciona al United una ventaja crucial de tres puntos en el tercer puesto. Tras una primera parte sin goles, Casemiro abrió el marcador a la salida de un córner lanzado por Fernandes y, aunque Ross Barkley empató para el Villa, los goles de Matheus Cunha y Benjamin Sesko aseguraron que los puntos se quedaran en Manchester. Al no tener que disputar ningún partido europeo entre semana, los Red Devils volverán a la acción en la Premier League con una visita al Bournemouth el viernes por la noche.
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