«Un futbolista absolutamente increíble»: Jack Grealish queda impresionado por la estrella del Manchester United

El entrenador interino Michael Carrick no tardó en elogiar a su figura clave, al tiempo que se pronunció sobre los rumores que circulan en torno al futuro del mediapunta en el club. Afirmó: «En lo que respecta al club y a su futuro, me resulta difícil entrar en demasiados detalles al respecto. Bruno no es, sin duda, alguien a quien queramos perder, eso puedo decirlo, pero en cuanto al verano y más allá, me resulta difícil ir demasiado lejos con eso; pero, sin duda, es importante para nosotros y no es, en absoluto, alguien a quien queramos perder. Estamos encantados de tenerlo. Ha demostrado a lo largo del tiempo lo decisivo que es en los momentos importantes».