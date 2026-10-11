Mourinho tomó la drástica decisión de boicotear sus obligaciones mediáticas posteriores al partido el sábado por la noche, después de una victoria por 1-0 muy controvertida sobre el Villarreal. Los responsables de La Liga confirmaron a la prensa que esperaba en el Santiago Bernabéu que el técnico portugués no comparecería, pese a que los periodistas llevaban esperando más de 40 minutos desde el pitido final. La decisión parece ser un movimiento calculado de Mourinho para evitar una posible sanción disciplinaria por parte de las autoridades a raíz de una actuación arbitral que dejó al banquillo del Madrid fuera de sí de rabia.

El club no ofreció ninguna explicación oficial por su ausencia más allá de la comunicación inicial de los representantes de la liga, lo que dejó a los medios especulando sobre la profundidad de la ruptura entre el entrenador y los árbitros del encuentro. Según Marca, el silencio fue absoluto mientras el técnico abandonaba el estadio sin pronunciarse sobre los acontecimientos que dejaron a su equipo con diez hombres en el tramo final del partido, y Mourinho dijo: "No voy a hablar porque quiero estar en el banquillo contra el Sevilla y el Barcelona".