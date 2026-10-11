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Un furioso Jose Mourinho boicotea la rueda de prensa para evitar una sanción tras la polémica tarjeta roja a Vinicius Jr en la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal
Mourinho guarda silencio tras el drama del Bernabéu
Mourinho tomó la drástica decisión de boicotear sus obligaciones mediáticas posteriores al partido el sábado por la noche, después de una victoria por 1-0 muy controvertida sobre el Villarreal. Los responsables de La Liga confirmaron a la prensa que esperaba en el Santiago Bernabéu que el técnico portugués no comparecería, pese a que los periodistas llevaban esperando más de 40 minutos desde el pitido final. La decisión parece ser un movimiento calculado de Mourinho para evitar una posible sanción disciplinaria por parte de las autoridades a raíz de una actuación arbitral que dejó al banquillo del Madrid fuera de sí de rabia.
El club no ofreció ninguna explicación oficial por su ausencia más allá de la comunicación inicial de los representantes de la liga, lo que dejó a los medios especulando sobre la profundidad de la ruptura entre el entrenador y los árbitros del encuentro. Según Marca, el silencio fue absoluto mientras el técnico abandonaba el estadio sin pronunciarse sobre los acontecimientos que dejaron a su equipo con diez hombres en el tramo final del partido, y Mourinho dijo: "No voy a hablar porque quiero estar en el banquillo contra el Sevilla y el Barcelona".
- AFP
La tarjeta roja a Vinicius Junior desata la furia
El detonante del apagón posterior al partido fue una extraña secuencia de acontecimientos protagonizada por Vinicius Junior en el minuto 72. El delantero brasileño pensó que había doblado la ventaja del Madrid tras rematar a gol un centro de Jude Bellingham, un momento que incluso llevó a Mourinho a echarse a correr por el campo para celebrarlo. Sin embargo, el tanto fue anulado de forma sensacional tras una revisión del VAR que detectó una incidencia anterior en la jugada. Posteriormente, el árbitro mostró a Vinicius una tarjeta roja por tirar del pelo al defensa del Villarreal Nathan Saliba.
Esta expulsión dejó al Madrid ante la tarea de gestionar unos peligrosos últimos 20 minutos en inferioridad numérica. La decisión provocó una reacción furiosa en la grada y en el banquillo, ya que el equipo local consideró que el castigo era desproporcionadamente duro dado el desarrollo del partido.
Diomande, el héroe de una ajustada victoria
En medio del caos arbitral pasó desapercibido el hecho de que el Madrid se acercó aún más al liderato con esta victoria. El único gol del partido llegó poco después de la hora de juego, gracias a un remate certero de Yan Diomande. El joven defensa apareció en una posición adelantada y se giró para sacar un disparo raso al palo largo, firmando así su primer gol con el club. En un primer momento se señaló fuera de juego, pero una larga revisión del VAR acabó corrigiendo la decisión para dar ventaja a los locales.
El Villarreal estuvo lejos de ser un rival menor y puso a prueba a Thibaut Courtois en varias ocasiones a lo largo de la noche. El guardameta belga se vio obligado a realizar una serie de intervenciones de mérito para negar el gol a Pape Gueye y Alberto Moleiro, que estuvieron cerca de silenciar al Bernabéu. Pese a la presión final y a la pérdida de Vinicius, la zaga del Madrid se mantuvo firme para garantizar que el estreno goleador de Diomande siguiera siendo el momento decisivo de un tormentoso duelo en la capital española.
- AFP
Se avecinan consecuencias disciplinarias para el Madrid
El partido terminó con una lluvia de tarjetas amarillas, ya que los jugadores del Madrid tuvieron dificultades para contener sus emociones. Cuatro jugadores del equipo local fueron amonestados en los últimos minutos, en un encuentro que derivó en una sucesión de faltas, interrupciones y discusiones. Aunque la victoria mantiene al equipo de Mourinho en la pelea por el título de La Liga, la sanción de Vinicius Junior supondrá un golpe importante de cara a los próximos compromisos. El delantero ha sido una pieza vital del ataque, y su ausencia obligará al entrenador a reorganizar tácticamente al equipo.
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