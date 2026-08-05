Un frente europeo y un viejo amigo: ¿qué le espera a Salah en Trebisonda?

La estrella egipcia Mohamed Salah está cerca de comenzar una nueva etapa en su carrera profesional, ya que se espera que firme mañana jueves con el Trabzonspor turco, en una operación como agente libre, tras el final de su trayectoria con el Liverpool inglés al concluir la temporada pasada.

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El Faraón egipcio pasó 9 temporadas con el Liverpool, en las que marcó 257 goles en 442 partidos, tras un acuerdo mutuo para rescindir su contrato de forma anticipada.