«Un fracaso intolerable»: Florentino Pérez les dice a los jugadores del Real Madrid que «no han estado a la altura de las expectativas» en una visita al vestuario tras la eliminación de la Liga de Campeones

El informe señala que la directiva está molesta porque los fichajes de verano, que costaron mucho dinero, apenas han aportado. El club invirtió cerca de 180 millones de euros en cuatro fichajes: Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen. Solo el lateral inglés fue titular en Múnich; Mastantuono entró en el descuento, mientras que Carreras y Huijsen ni siquiera jugaron, lo que cuestiona la estrategia de fichajes.

Además, el club pagó 60 millones de euros por Endrick, pero el delantero fue cedido al Olympique de Lyon en enero por decisión del entonces entrenador Xabi Alonso.