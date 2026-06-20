Un fracaso histórico y una conmoción nacional... Las lágrimas de la «generación de oro» inundan los periódicos turcos

Turquía quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 0-1 ante Paraguay en la segunda jornada del Grupo D.

Tras perder 2-0 ante Australia en el debut, Turquía quedó eliminada aunque venciera a Estados Unidos en la última fecha.

La prensa turca, consternada, destacó las lágrimas y las oportunidades perdidas tras 24 años de ausencia.

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Matías Galarza abrió el marcador para Paraguay a los dos minutos y Miguel Almirón fue expulsado en la segunda parte por taparse la boca durante un enfrentamiento, según la nueva «regla de Vinícius» contra los insultos. Aun así, Turquía no supo aprovechar la superioridad numérica.