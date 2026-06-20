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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Un fracaso histórico y una conmoción nacional... Las lágrimas de la «generación de oro» inundan los periódicos turcos

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La salida prematura ha suscitado numerosas críticas en Turquía

Turquía quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 0-1 ante Paraguay en la segunda jornada del Grupo D.

Tras perder 2-0 ante Australia en el debut, Turquía quedó eliminada aunque venciera a Estados Unidos en la última fecha.

La prensa turca, consternada, destacó las lágrimas y las oportunidades perdidas tras 24 años de ausencia.

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Matías Galarza abrió el marcador para Paraguay a los dos minutos y Miguel Almirón fue expulsado en la segunda parte por taparse la boca durante un enfrentamiento, según la nueva «regla de Vinícius» contra los insultos. Aun así, Turquía no supo aprovechar la superioridad numérica.

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    «Ahogado en lágrimas»

    Según el diario turco «Hürriyet», los jugadores se derrumbaron en lágrimas al final del partido y se despidieron del Mundial.

    Y añadió: «¡Turquía comparte el mismo destino que Haití! Cifras impactantes, inéditas en un Mundial desde 1966».

    Destacó que la selección turca realizó 65 disparos en dos partidos sin marcar, un récord negativo desde 1966.

    El seleccionador italiano, Vincenzo Montella, añadió: «Los jugadores lo han dado todo. 65 disparos en dos partidos y ni siquiera quiero hablar de la posesión. El destino no ha estado de nuestro lado».

    Montella se defendió: «En 35 años de carrera nunca vi estadísticas así en dos partidos seguidos. Hubo gran determinación y entusiasmo, todos lucharon, pero no funcionó».

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    El fracaso de la «generación dorada»

    El periódico «Milliyet» destacó la repercusión en Europa con titulares como: «Un balance desastroso: juego dominante y cero goles», y habló de «desesperación y desperdicio de talento».

    Destacó las lágrimas de los jugadores y la disculpa de Arda Güler, del Real Madrid, a la afición, recordando la “generación dorada” que no cumplió las expectativas.

    El diario turco «Fanatik» tituló: «¡Adiós al Mundial! Turquía 0-1 Paraguay».

    Destacó las ocasiones falladas pese a la presión constante y la conmoción nacional tras 24 años de espera.

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    ¡Turquía y Haití!

    El periódico «Sözcu» lideró las críticas más duras, especialmente a través del analista Arman Turoğlu, quien afirmó: «Tanto nosotros como Haití tiramos la toalla en la segunda ronda... Montilla ha quedado en evidencia».

    Además, exigió responsabilidades al presidente de la Federación Turca de Fútbol: «La Federación debe pagar los platos rotos; el presidente rendirá cuentas y Montella también».

    Concluyó: «¡Es el peor equipo que he visto, una selección nacional vergonzosa de principio a fin!».

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