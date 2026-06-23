¡Un final espectacular para una noche trepidante del Mundial! Argelia vuelve a ganar un partido por primera vez desde 2014

Tras perder en la primera jornada, ambos equipos estaban presionados. Argelia, con tres jugadores de la Bundesliga —Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) y Fares Chaibi (Eintracht Fráncfort)—, dominó el partido poco a poco. Sin embargo, Jordania, igual que ante Austria (1-3), fue agresiva en los duelos y peligrosa al contraataque.

Luca Zidane, cuestionado tras el 0-3 ante Argentina, intervino temprano. El hijo del campeón del mundo Zinédine Zidane detuvo con seguridad los disparos de Musa Al-Taamari (12’) y Ali Olwan (23’). Pero un pase erróneo de Ramiz Zerrouki cerca de su área permitió a Jordania crear peligro, y Al-Rashdan aprovechó un despiste de Al-Taamari para marcar con frialdad.

Aunque Argelia dominó la posesión, no encontró grietas en la ordenada defensa rival. Tras el descanso, el equipo de Riyad Mahrez insistió, pero le faltaron precisión y contundencia. El portero Yazeed Abuleila respondió cuando fue exigido, como en el disparo de Maza (54’). Argelia acorraló a su rival en su campo y, finalmente, Benbouali y Gouiri marcaron para sellar el 2-1.