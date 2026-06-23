El equipo de Vladimir Petkovic remontó 2-1 (0-1) ante Jordania, eliminando al debutante y otorgando a Argentina y a Lionel Messi el primer puesto del grupo.
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¡Un final espectacular para una noche trepidante del Mundial! Argelia vuelve a ganar un partido por primera vez desde 2014
Nadhir Benbouali (69’) y Amine Gouiri (82’) marcaron en Santa Clara para Argelia, que no ganaba en un gran escenario desde 2014, cuando venció a Corea del Sur (4-2). Entonces llegó hasta unos dramáticos octavos de final, en prórroga, ante la futura campeona Alemania (1-2). Los “Zorros del Desierto”, de regreso a una fase final por primera vez desde Brasil 2014, enfrentarán el domingo a Austria en el cierre del Grupo J, en un duelo directo por el segundo puesto.
Nizar Al-Rashdan (36’) había ilusionado a Jordania con su primer triunfo mundialista, pero la segunda derrota consecutiva hace irrelevante el cierre ante Messi y Argentina.
Argelia, con varias estrellas de la Bundesliga y sin apenas fuerzas, logra su primera victoria en el Mundial desde 2014.
Tras perder en la primera jornada, ambos equipos estaban presionados. Argelia, con tres jugadores de la Bundesliga —Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) y Fares Chaibi (Eintracht Fráncfort)—, dominó el partido poco a poco. Sin embargo, Jordania, igual que ante Austria (1-3), fue agresiva en los duelos y peligrosa al contraataque.
Luca Zidane, cuestionado tras el 0-3 ante Argentina, intervino temprano. El hijo del campeón del mundo Zinédine Zidane detuvo con seguridad los disparos de Musa Al-Taamari (12’) y Ali Olwan (23’). Pero un pase erróneo de Ramiz Zerrouki cerca de su área permitió a Jordania crear peligro, y Al-Rashdan aprovechó un despiste de Al-Taamari para marcar con frialdad.
Aunque Argelia dominó la posesión, no encontró grietas en la ordenada defensa rival. Tras el descanso, el equipo de Riyad Mahrez insistió, pero le faltaron precisión y contundencia. El portero Yazeed Abuleila respondió cuando fue exigido, como en el disparo de Maza (54’). Argelia acorraló a su rival en su campo y, finalmente, Benbouali y Gouiri marcaron para sellar el 2-1.
Resultados del Mundial de anoche
Fecha En casa Fuera Resultado 22 de junio de 2026 Francia Irak 3-0 23 de junio de 2026 Noruega Senegal 3-2 23 de junio de 2026 Jordania Argelia 1-2