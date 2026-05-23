Sin embargo, en Dortmund Duranville no cumplió las expectativas. Las frecuentes lesiones le hicieron perder ritmo y le costaron más de 40 partidos con el BVB.

Además, se cuestionó su actitud: su compromiso, lenguaje corporal y motivación habrían decepcionado a los responsables del club. En diciembre, el entrenador Niko Kovac lo criticó en público: «Estamos en el BVB y aquí hay jugadores realmente buenos. Él también lo es, pero los demás son mejores».

Un intento de relanzar su carrera con una cesión, tras solo dos apariciones en la primera vuelta con el filial, tampoco funcionó. Duranville jugó la segunda vuelta en el FC Basilea de Suiza: 17 partidos, dos goles y una asistencia.