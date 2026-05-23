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Borussia Dortmund v Ulsan HD FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

¿Un final decepcionante por un malentendido? Una gran promesa podría dejar el BVB otra vez

Bundesliga
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Borussia Dortmund
J. Duranville

En el BVB, la etapa del internacional belga Julien Duranville está llegando a su fin. Así lo informa el diario Bild.

Según ella, Borussia Dortmund y el delantero quieren separarse este verano, pese a que su contrato vence en 2028. Se busca que Duranville deje el club, pues ya no entra en los planes del subcampeón alemán.

  • El informe menciona interés de Francia por el extremo, pero no especifica clubes.

    Duranville llegó al Dortmund en 2023, con 16 años, procedente del RSC Anderlecht por 8,5 millones de euros. Entonces ya se le veía como una gran promesa, en parte porque su compañero Vincent Kompany lo señaló como posible futuro Balón de Oro.

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  • Julien DuranvilleGetty Images

    El entrenador del BVB, Niko Kovac, advirtió a Julien Duranville.

    Sin embargo, en Dortmund Duranville no cumplió las expectativas. Las frecuentes lesiones le hicieron perder ritmo y le costaron más de 40 partidos con el BVB.

    Además, se cuestionó su actitud: su compromiso, lenguaje corporal y motivación habrían decepcionado a los responsables del club. En diciembre, el entrenador Niko Kovac lo criticó en público: «Estamos en el BVB y aquí hay jugadores realmente buenos. Él también lo es, pero los demás son mejores».

    Un intento de relanzar su carrera con una cesión, tras solo dos apariciones en la primera vuelta con el filial, tampoco funcionó. Duranville jugó la segunda vuelta en el FC Basilea de Suiza: 17 partidos, dos goles y una asistencia.

  • Estadísticas de Julien Duranville en el BVB

     PartidosPartidos de 90 minutos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillas
    Profesionales270113
    Reserva40021