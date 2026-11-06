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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI
Traducido por

Un final cercano y un logro saudí: ¿cómo afecta la retirada internacional de Cristiano Ronaldo a su aventura con el Al Nassr?

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Decisión sorpresa de "el Don"

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Una trayectoria internacional histórica y llena de entrega, la que ofreció la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo a lo largo de 23 años, antes de bajar el telón sobre ella, tras anunciar su retirada a nivel internacional.

La retirada internacional de Ronaldo no solo afectará a la selección de Portugal, sino que su club actual, el Al-Nassr saudí, también podría verse afectado por esta decisión.

  • Más descanso, mejor rendimiento

    No cabe duda de que la retirada de Cristiano Ronaldo a nivel internacional repercutirá positivamente en su estado físico durante sus participaciones con el Al-Nassr, ya que podrá disfrutar de periodos de descanso más prolongados.

    La estrella portuguesa no se verá obligada a disputar entrenamientos ni partidos durante el actual parón internacional de este mes de noviembre, ni tampoco en el próximo de marzo.

    Aunque existiera un acuerdo entre Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, para disputar menos partidos, incluso los viajes y los entrenamientos resultan agotadores para un jugador de 41 años.

    En lugar de ello, la estrella portuguesa podrá relajarse y disfrutar de las vacaciones con su familia, lo que le permitirá rendir al máximo nivel cuando regrese a jugar con el Al-Nassr.

  • El impacto psicológico: lo que Cristiano Ronaldo no sabe

    Algunos podrían temer el impacto de la decisión de retirarse de la selección sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, especialmente a nivel psicológico, dadas las circunstancias negativas que acompañaron a esta decisión.

    Sin embargo, Ronaldo nunca ha sido esa persona que se ve afectada durante mucho tiempo por los problemas a los que se enfrenta, ya que logra responder rápidamente con las actuaciones que ofrece y los goles que marca.

    No hay mejor prueba de ello que el hat-trick perfecto que anotó en la portería del Al Khaleej, a finales del mes pasado, que llegó en apenas 15 minutos, con el pie derecho, el izquierdo y la cabeza.

    Este hat-trick llegó en el mismo mes en el que estalló la famosa crisis del «Don» en la selección de Portugal, junto a su entrenador Jorge Jesus, que fue el primer paso en el camino hacia la retirada internacional.

    A pesar de ello, Ronaldo no se vio afectado y marcó el séptimo hat-trick de su etapa con el Al Nassr, alcanzando el gol número 985 y quedándose a tan solo 15 goles de llegar al gol número 1000 de su carrera futbolística.

  • Un final cercano

    Se puede decir que la decisión de Ronaldo de retirarse del fútbol internacional anticipa el final de su carrera en general en el menor tiempo posible, concretamente tras el final de la temporada actual.

    Esta decisión quizás ya se haya tomado, pero no se anunciará hasta alcanzar el gol número 1000, el mayor logro que el "Misil de Madeira" sueña con conseguir antes del final de su carrera.

    Lo que podría haber retrasado esta decisión era la selección de Portugal, en caso de que Ronaldo insistiera en continuar su trayectoria hasta participar en la Eurocopa "Euro 2028", dentro de aproximadamente un año y medio.

    En ese caso, la estrella portuguesa habría completado la próxima temporada con el Al-Nassr con normalidad, antes de cerrar su carrera con la participación en el campeonato europeo de selecciones en el verano del año que viene al próximo.

    Sin embargo, el final de su andadura internacional no dejará a Ronaldo más que un único objetivo en el resto de su carrera futbolística: alcanzar el gol número 1000, y en caso de lograr este objetivo, lo más probable es que anuncie su retirada de forma definitiva.

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  • El milenio es del Al Nassr

    En el último periodo, algunos se han preguntado cuándo podría llegar Cristiano Ronaldo al gol número 1000 de su carrera futbolística, y si eso sería con el Al-Nassr o con la selección de Portugal.

    Y pasada la página de la selección de Portugal, el Al-Nassr será quien tenga el honor de que Cristiano Ronaldo alcance el gol número 1000, salvo que surja algo nuevo durante el próximo periodo.

    Esta será la primera vez que Cristiano Ronaldo llegue a un gol centenario con el Al-Nassr, después de haber alcanzado el gol número 700 y el número 800 con el Manchester United, y el número 900 con la selección de Portugal.

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