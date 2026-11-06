Algunos podrían temer el impacto de la decisión de retirarse de la selección sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, especialmente a nivel psicológico, dadas las circunstancias negativas que acompañaron a esta decisión.

Sin embargo, Ronaldo nunca ha sido esa persona que se ve afectada durante mucho tiempo por los problemas a los que se enfrenta, ya que logra responder rápidamente con las actuaciones que ofrece y los goles que marca.

No hay mejor prueba de ello que el hat-trick perfecto que anotó en la portería del Al Khaleej, a finales del mes pasado, que llegó en apenas 15 minutos, con el pie derecho, el izquierdo y la cabeza.

Este hat-trick llegó en el mismo mes en el que estalló la famosa crisis del «Don» en la selección de Portugal, junto a su entrenador Jorge Jesus, que fue el primer paso en el camino hacia la retirada internacional.

A pesar de ello, Ronaldo no se vio afectado y marcó el séptimo hat-trick de su etapa con el Al Nassr, alcanzando el gol número 985 y quedándose a tan solo 15 goles de llegar al gol número 1000 de su carrera futbolística.