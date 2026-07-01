El verano pasado ya se rumoreó sobre el interés de los «Bullen» en el centrocampista, aunque la operación no cuajó. También lo seguían el BVB y varios clubes de la Premier League; se dijo que era el fichaje preferido del técnico del Dortmund, Niko Kovac.

En Leipzig podría jugar la Champions la próxima temporada, pues el RB se clasificó tras quedar tercero. En cambio, el Mainz se quedó fuera de las competiciones europeas.

En el Mainz 05, el jugador de 29 años fue un pilar: pese a una lesión que lo mantuvo fuera un tiempo, disputó 35 partidos y sumó 17 goles y cuatro asistencias.



