El excapitán del Chelsea, Cahill, cree que la incorporación de Lacroix representa una maniobra muy inteligente en el mercado de fichajes para su antiguo club.

En declaraciones a la web oficial del club, Cahill compartió su opinión: "Es un gran jugador y es un fichaje realmente inteligente. Creo que además está en una edad estupenda ahora y ha tenido la experiencia de jugar con regularidad en la Premier League.

"Todavía tiene muchos años por delante para progresar y aprender. Y llegar a un club como el Chelsea le da esa plataforma para dar el siguiente paso.

"Obviamente ha participado en el Mundial con la selección francesa y se ha colocado en ese escaparate y ya tiene ese tipo de pedigrí. Pero, de nuevo, igual que cuando me fui al Chelsea, tienes esa oportunidad de llevar tu carrera al siguiente nivel".