Marino Pušić llegó al Al-Ahli con una trayectoria como entrenador variada, en la que alternó entre el fútbol europeo y el del Golfo, tras trabajar en los clubes neerlandeses Twente, AZ Alkmaar y Feyenoord. También fue uno de los miembros del cuerpo técnico del Feyenoord bajo la dirección del célebre entrenador Arne Slot, y contribuyó a la conquista del título de la liga neerlandesa en la temporada 2022-2023, además de alcanzar la final de la Europa League en la temporada 2021-2022.

Pušić logró su primer gran éxito cuando llevó al Twente a regresar a la primera división neerlandesa, tras conquistar el título de la liga neerlandesa (Eerste Divisie) en la temporada 2018-2019, antes de vivir una experiencia más exitosa con el Shakhtar Donetsk ucraniano.

Lee también: Tras las noticias de su salida: la verdad sobre la llamativa cláusula en el contrato de Firas Al-Buraikan

Condujo al equipo a ganar el título de la liga ucraniana y a conquistar la Copa de Ucrania en dos ocasiones. También dejó una huella destacada en la Liga de Campeones de Europa, siendo uno de sus logros más notables la victoria sobre el Barcelona en la fase de grupos.

Su última etapa fue con el Al-Jazira emiratí, ya que logró llevar al equipo a la clasificación para la Liga de Campeones de Asia, además de alcanzar la final de la Copa Abu Dhabi Islamic Bank, en un logro que devolvió al club a la final de la competición por primera vez en varios años, lo que reforzó su valor antes de su traspaso para afrontar la nueva experiencia con el Al-Ahli saudí.