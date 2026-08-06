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FC Shakhtar Donetsk v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
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Un fichaje inesperado: el Al-Ahli saudí contrata a Posic en un movimiento sorpresa

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
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El Raqi anuncia el fichaje de su nuevo director técnico

El club Al-Ahli saudí resolvió de forma sorpresiva el asunto de su nuevo entrenador, después de anunciar oficialmente la contratación del neerlandés Marino Pusić para dirigir al primer equipo de fútbol, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que se marchó recientemente para asumir las riendas del Newcastle United inglés.

Jaissle había decidido dimitir de su cargo tras el fracaso en las negociaciones con el club para renovar su contrato, lo que llevó al conjunto a decantarse por la contratación de Pusić.


  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Un paso sorpresivo

    El anuncio llegó en un momento en que la mayoría de los pronósticos apuntaban a que el Al-Ahli estaba cerca de fichar a otros nombres europeos, para finalmente elegir "el Raqi" al técnico neerlandés, en un movimiento que sorprendió a los aficionados y seguidores.

    Este movimiento abrió la puerta a las preguntas sobre la próxima etapa, especialmente porque Posecki asume la tarea de dirigir a un equipo que ostenta el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia y se prepara para afrontar una temporada llena de desafíos a nivel local y continental.

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  • Detalles del contrato

    El Al-Ahly reveló que el fichaje del entrenador neerlandés se produjo con un contrato que se extiende por dos temporadas, para continuar dirigiendo al equipo hasta junio de 2028, en un paso que confirma el deseo de la directiva de otorgar al nuevo cuerpo técnico la estabilidad suficiente para construir un proyecto a largo plazo, lejos de las soluciones temporales.

    Vucetic comienza su misión de inmediato como preparación para el arranque de las competiciones de la nueva temporada, donde le esperan grandes desafíos, encabezados por mantener el estatus continental del Al-Ahly y seguir compitiendo por todos los títulos locales, en medio de las altas expectativas tras los éxitos logrados por el equipo durante los últimos años.

  • FBL-EUR-C1-BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTARAFP

    La trayectoria de Bosic

    Marino Pušić llegó al Al-Ahli con una trayectoria como entrenador variada, en la que alternó entre el fútbol europeo y el del Golfo, tras trabajar en los clubes neerlandeses Twente, AZ Alkmaar y Feyenoord. También fue uno de los miembros del cuerpo técnico del Feyenoord bajo la dirección del célebre entrenador Arne Slot, y contribuyó a la conquista del título de la liga neerlandesa en la temporada 2022-2023, además de alcanzar la final de la Europa League en la temporada 2021-2022.

    Pušić logró su primer gran éxito cuando llevó al Twente a regresar a la primera división neerlandesa, tras conquistar el título de la liga neerlandesa (Eerste Divisie) en la temporada 2018-2019, antes de vivir una experiencia más exitosa con el Shakhtar Donetsk ucraniano.

    Lee también: Tras las noticias de su salida: la verdad sobre la llamativa cláusula en el contrato de Firas Al-Buraikan

    Condujo al equipo a ganar el título de la liga ucraniana y a conquistar la Copa de Ucrania en dos ocasiones. También dejó una huella destacada en la Liga de Campeones de Europa, siendo uno de sus logros más notables la victoria sobre el Barcelona en la fase de grupos.

    Su última etapa fue con el Al-Jazira emiratí, ya que logró llevar al equipo a la clasificación para la Liga de Campeones de Asia, además de alcanzar la final de la Copa Abu Dhabi Islamic Bank, en un logro que devolvió al club a la final de la competición por primera vez en varios años, lo que reforzó su valor antes de su traspaso para afrontar la nueva experiencia con el Al-Ahli saudí.

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