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Un fichaje gratuito que brilla ante el Barcelona, el Madrid y el Atlético

Fichajes
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Lisandro Martínez
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Manchester United
España
Inglaterra

El central argentino Lisandro Martínez vive una situación de tensión con su club, el Manchester United, después de criticar públicamente la dirección deportiva de la entidad inglesa, y su continuidad en el equipo ha quedado en entredicho.

Tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el defensor dirigió críticas públicas al director deportivo del United y reclamó más fichajes para que el equipo pueda competir por los grandes títulos, algo que no fue del agrado de la directiva del club inglés.

Un día después de la polémica que generaron sus declaraciones, el jugador argentino publicó un comunicado en sus cuentas de redes sociales para explicar los motivos de sus palabras y calmar la tensión derivada de su entrevista.

Lisandro reconoció que había hablado movido por el enfado y la frustración, pero insistió en que su objetivo era exigir la ambición que considera necesaria para devolver al Manchester United a la lucha por los grandes títulos.

El diario Sport informó de que el contrato de Lisandro Martínez se extiende hasta el verano de 2027, con una opción de renovación por una temporada más, pero el jugador no tiene intención de aceptar esa ampliación y su próximo destino podría estar en España.

Según el portal "The Athletic", el internacional argentino prefiere jugar en España si finalmente acaba saliendo del Manchester United.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Una opción disponible en el mercado de fichajes para reforzar la defensa

    Esta posibilidad abre la puerta al interés de varios de los grandes clubes de LaLiga, entre ellos el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, aunque hasta ahora no existe ninguna información confirmada sobre negociaciones con alguno de ellos.

    Los tres clubes podrían ver a Lisandro como una opción disponible en el mercado de fichajes para reforzar la línea defensiva con la incorporación de un central zurdo que cuenta con una gran experiencia al máximo nivel.

    El defensa argentino tiene experiencia en los campos de la élite europea y además se coronó campeón del Mundial con la selección de Argentina en Catar en 2022. Su fuerza en los duelos, su fiereza defensiva y su capacidad para sacar el balón desde atrás y construir el juego son algunas de las características que más lo distinguen.

    Y si el jugador decide finalmente cambiar de destino, su situación contractual podría ser un factor decisivo para facilitar la operación, ya que podría marcharse como jugador libre si su contrato expira sin renovación.

    En cuanto al Barcelona, el club catalán estudió, en los últimos días del pasado mercado de fichajes, la posibilidad de contratar a un central zurdo. Por ello, si Lisandro no renueva su contrato, podría convertirse en una opción interesante para reforzar la defensa a un coste bajo.

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