Un fichaje gratuito que brilla ante el Barcelona, el Madrid y el Atlético

El central argentino Lisandro Martínez vive una situación de tensión con su club, el Manchester United, después de criticar públicamente la dirección deportiva de la entidad inglesa, y su continuidad en el equipo ha quedado en entredicho.

Tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el defensor dirigió críticas públicas al director deportivo del United y reclamó más fichajes para que el equipo pueda competir por los grandes títulos, algo que no fue del agrado de la directiva del club inglés.

Un día después de la polémica que generaron sus declaraciones, el jugador argentino publicó un comunicado en sus cuentas de redes sociales para explicar los motivos de sus palabras y calmar la tensión derivada de su entrevista.

Lisandro reconoció que había hablado movido por el enfado y la frustración, pero insistió en que su objetivo era exigir la ambición que considera necesaria para devolver al Manchester United a la lucha por los grandes títulos.

El diario Sport informó de que el contrato de Lisandro Martínez se extiende hasta el verano de 2027, con una opción de renovación por una temporada más, pero el jugador no tiene intención de aceptar esa ampliación y su próximo destino podría estar en España.

Según el portal "The Athletic", el internacional argentino prefiere jugar en España si finalmente acaba saliendo del Manchester United.