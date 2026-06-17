Según los diarios deportivos italianos Gazzetta dello Sport y Tuttosport, el nuevo entrenador, Ruben Amorim, quiere a Goncalo Ramos, del PSG, como prioridad para la delantera del Milan.
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¿Un fichaje estrella para su debut? Ruben Amorim quiere a la estrella del PSG como primer refuerzo del AC Milan
El delantero de 24 años, que no siempre es titular en París, encaja en el perfil que busca el nuevo entrenador del Milan. El principal obstáculo es el precio.
Según la Gazzetta, el PSG valora al jugador en unos 40 millones de euros, cantidad que, aunque asequible, sobrecargaría el presupuesto milanés.
Por ello, el Milan estudia fórmulas de traspaso creativas y negocia una cesión con obligación de compra para 2027, lo que permitiría aplazar el pago hasta el ejercicio 2025-2026.
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El famoso agente Mendes ayudará en el fichaje de Ramos
Para cerrar el acuerdo en las mejores condiciones para el Milán, los italianos confían en el factor «agente». Según Gazzetta y Tuttosport, la habilidad negociadora del famoso agente Jorge Mendes será decisiva.
Los tres son portugueses, lo que facilita la comunicación y podría dar una ventaja decisiva a los milaneses. Aunque Mendes gestiona los intereses de Ramos, no hace lo mismo con el nuevo entrenador del Milan.
¿Núñez como alternativa a Ramos en el Milan?
Si la operación fracasa, el Milan ya tiene un plan B: Darwin Núñez, exdelantero del Liverpool, es otra opción seria para la delantera.
El uruguayo pertenece al Al-Hilal, donde dirige Simone Inzaghi, y su fichaje exigiría una negociación compleja por salario y cláusula.
El uruguayo, de 24 años, tiene contrato con el PSG hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Llegó del Benfica en 2024 por 65 millones y, desde entonces, ha marcado 45 goles y dado diez asistencias en 131 partidos.