¿Un fichaje estrella para el Bayer Leverkusen? Una leyenda del Atlético de Madrid podría sustituir a Kasper Hjulmand en Leverkusen

Luis, quien hasta principios de marzo dirigía al Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, es la prioridad de la dirección deportiva. Aunque el Leverkusen tiene listas las opciones B y C, todo indica que apostará por el técnico brasileño.

El momento del fichaje es estratégico: Bayer anunciará la salida de Hjulmand solo cuando el nuevo técnico firme su contrato.