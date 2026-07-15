Mbaye, que jugó los cuatro partidos de Senegal en el Mundial y marcó su único gol ante Francia en el debut de la fase de grupos, tiene contrato con el París hasta 2028.

En la liga ya es titular (998 minutos, tres goles y dos asistencias), pero en la Champions quedó fuera desde la fase eliminatoria. Por eso, podría buscar más minutos en el mercado de verano.

El PSG podría cederlo, y ya hay ofertas además del BVB: el Aston Villa, próximo destino de Johan Manzambi, está muy interesado.