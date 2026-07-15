Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el BVB ha contactado con el extremo senegalés Ibrahim Mbaye para conocer su situación en el PSG.
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¿Un fichaje espectacular? Al parecer, el BVB contactó con un jugador del PSG que estuvo en el Mundial
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Mbaye, que jugó los cuatro partidos de Senegal en el Mundial y marcó su único gol ante Francia en el debut de la fase de grupos, tiene contrato con el París hasta 2028.
En la liga ya es titular (998 minutos, tres goles y dos asistencias), pero en la Champions quedó fuera desde la fase eliminatoria. Por eso, podría buscar más minutos en el mercado de verano.
El PSG podría cederlo, y ya hay ofertas además del BVB: el Aston Villa, próximo destino de Johan Manzambi, está muy interesado.
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Fichajes del BVB: la incógnita sobre Guirassy provoca un «atasco»
El director deportivo del BVB, Lars Ricken, quiere cerrar «uno, dos o tres fichajes realmente buenos» antes de que termine el mercado. Los candidatos son Fisnik Asllani, con cláusula de rescisión en el TSG Hoffenheim, y Nicolo Tresoldi, del Club Brugge.
Sin embargo, el RB Leipzig podría interferir en el fichaje de Asllani, pues el BVB aún debe resolver la situación de Serhou Guirassy. La salida de Karim Adeyemi al FC Barcelona se da por hecha, y solo es cuestión de tiempo; Mbaye podría sustituirlo en la banda.
El BVB fichará a Karetsas para reemplazar a Julian Brandt.
Asllani ya no da por hecho su fichaje por el Dortmund. Se ha alcanzado un acuerdo con la joven promesa de la DFB, Tresoldi, quien prefiere la Serie A; la Roma era el favorito, pero aún debe vender jugadores.
El tercer «fichaje realmente bueno» del BVB, al que Ricken podría haberse referido, se considera bastante probable. Konstantinos Karetsas, del KRC Genk, sería el reemplazo de Julian Brandt. Según Sky, ya hay acuerdo con el mediapunta, pero aún se negocia el precio: Genk pide 35 millones y el BVB ofrece 30.
Hasta ahora el BVB ha fichado a tres jóvenes promesas: el central Joane Gadou, el lateral Kaua Prates y el centrocampista Justin Lerma, mientras que Niklas Süle se retiró, Julian Brandt acabó contrato y Salih Özcan fichó por el Beşiktaş.
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