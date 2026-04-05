Un fichaje brasileño que hace las delicias del Real Madrid

El Real Madrid tiene previsto reforzar su defensa con un fichaje brasileño destacado durante el próximo mercado de verano.

Según la web Fichajes, el Real Madrid tiene como objetivo fichar al brasileño Natan, defensa del Real Betis.

Natan tiene 25 años y tiene contrato con el Real Betis hasta el verano de 2030.

Natan no ha pasado desapercibido para el Real Madrid, que busca reforzar su defensa con un jugador sólido y con capacidad de mejora.

Los responsables del Real Madrid consideran que el fichaje de Natan supondrá un gran refuerzo a corto y largo plazo, gracias a su edad, su nivel actual y su potencial de futuro.