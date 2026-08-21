Unai Emery se enfrenta a una carrera contrarreloj para reconstruir su plantilla tras un verano de salidas de alto perfil en Villa Park. El golpe más importante llega con Ezri Konsa, que, según se informa, ha firmado un contrato de cuatro años con opción a otros 12 meses en el Arsenal.

Según un informe de Sky Sports, el Villa ha puesto ahora sus miras en Tosin para ayudar a cubrir el vacío en su línea defensiva. El interés en el central de 28 años representa un movimiento pragmático para el club de los Midlands, que ha visto desmantelado el núcleo de su equipo aspirante a la Champions League. Más allá de la operación de Konsa, el Villa ya ha dado salida a Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne.



