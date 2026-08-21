AFP
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Un fiasco del Chelsea emerge como sorprendente objetivo del Aston Villa para sustituir a Ezri Konsa, rumbo al Arsenal
El Aston Villa se fija en Tosin mientras continúa el éxodo
Unai Emery se enfrenta a una carrera contrarreloj para reconstruir su plantilla tras un verano de salidas de alto perfil en Villa Park. El golpe más importante llega con Ezri Konsa, que, según se informa, ha firmado un contrato de cuatro años con opción a otros 12 meses en el Arsenal.
Según un informe de Sky Sports, el Villa ha puesto ahora sus miras en Tosin para ayudar a cubrir el vacío en su línea defensiva. El interés en el central de 28 años representa un movimiento pragmático para el club de los Midlands, que ha visto desmantelado el núcleo de su equipo aspirante a la Champions League. Más allá de la operación de Konsa, el Villa ya ha dado salida a Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne.
- ZUMA Press Wire
Se avecina una salida de Stamford Bridge para un fiasco del Chelsea
Tosin ha vivido una etapa difícil en Stamford Bridge desde que llegó libre procedente del Fulham en 2024. A pesar de su cartel como canterano del Manchester City, no ha logrado hacerse con un puesto fijo en el once titular con los distintos cambios de entrenador en el oeste de Londres. El jugador de 28 años pasó recientemente a llevar el dorsal 38, mientras que su anterior número 4 lo ocupa ahora el nuevo fichaje Valentin Barco, en lo que quizá sea una señal clara de que su futuro está lejos del oeste de Londres mientras Xabi Alonso remodela la plantilla del Chelsea para la nueva temporada.
Todo parecía indicar que el final estaba cerca para Tosin cuando se quedó fuera de la convocatoria del Chelsea para su último amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad. Aunque ha despertado el interés del Marsella, el Sevilla y un Benfica dirigido por su exentrenador en el Fulham, Marco Silva, el atractivo de seguir en la Premier League con el Aston Villa podría resultar decisivo.
Arteta consigue a su objetivo prioritario para reforzar al Arsenal
Para el Arsenal, el fichaje de Konsa representa una gran victoria para Arteta, que estaba desesperado por reforzar la defensa tras las preocupaciones por las lesiones de William Saliba y Jurrien Timber. Arteta se ha mostrado claro sobre su deseo de «mejorar y evolucionar la plantilla», y el versátil jugador de 28 años encaja en el perfil de un futbolista capaz de desempeñarse en múltiples posiciones de la línea de cuatro defensiva. La salida de Konsa de Villa Park marca el final de una larga etapa en la que disputó 286 partidos, pero la oportunidad de unirse al vigente campeón de la Premier League resultó demasiado buena como para dejarla pasar.
- Getty Images Sport
Tomori sigue en el radar como alternativa
Aunque Tosin es un objetivo prioritario, no es el único nombre que se está debatiendo en los despachos del Villa. Las informaciones apuntan a que el Villa ha identificado a la estrella del AC Milan Fikayo Tomori como una alternativa para reforzar su línea defensiva. Según se informa, el internacional inglés está interesado en un cambio a Villa Park y da prioridad al club de Midlands por delante de otros pretendientes, mientras ya se están produciendo conversaciones preliminares.
Los aspectos económicos de cualquier operación serán cruciales para el Villa, que ya ha gastado de forma significativa en jugadores como Johan Manzambi, el portero Zion Suzuki y Joao Gomes. Se dice que el Milan pide una cantidad en torno a los 10-15 millones de euros por Tomori, lo que podría convertirlo en una opción atractiva y rentable si las negociaciones por Tosin se estancan.
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