El Leipzig está a punto de alcanzar un acuerdo de principios para fichar al delantero del Chelsea Guiu, según The Athletic. Aunque el traspaso todavía no se ha completado oficialmente, todas las partes esperan con firmeza que la operación salga adelante sin complicaciones.

El jugador de 20 años se prepara para dejar Stamford Bridge de forma permanente después de haber caído por completo en el ostracismo. El Chelsea pidió inicialmente una cantidad de unos 25 millones de libras por el delantero español, pero el club optó por rebajar su valoración a principios de esta semana para facilitar su salida.