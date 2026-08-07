El FC Barcelona se encamina hacia el inicio de temporada con un vacío previsible en la posición de lateral izquierdo.

João Cancelo todavía negocia su regreso al Barcelona, mientras que Alejandro Balde no ha podido arrancar realmente, debido a problemas físicos que le han impedido entrenar con normalidad durante toda la pretemporada de cara al nuevo curso.

El diario AS explicó que los problemas de Balde no le han permitido participar ni un solo minuto, ni en el partido amistoso ante el Birmingham ni en los dos encuentros de preparación que disputó el equipo del técnico Hansi Flick en el marco de la pretemporada.

El hermetismo que rodea al estado físico de Balde hace difícil saber si sufre con certeza un problema de espalda, por una hernia, una lesión que ya padeció en el pasado, o si sufre un dolor en la zona del pubis, lo que resultaría más preocupante.

Alejandro Balde perdió su puesto de titular la temporada pasada tras la llegada de Cancelo, y no participó en el Mundial.