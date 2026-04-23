Robert Andrich sigue esperando ser convocado para el Mundial de este verano. Tras perder 0-2 en la semifinal de la Copa DFB ante el FC Bayern, el capitán del Bayer Leverkusen se ofreció de nuevo al seleccionador Julian Nagelsmann.
Traducido por
Un factor importante bajo el mando de Nagelsmann juega a su favor: ¿nuevas esperanzas mundialistas para la estrella de la DFB que había quedado fuera?
«Aún no he reservado las vacaciones», declaró Andrich a Sky y añadió: «Quiero estar ahí y creo que puedo ayudar al equipo». Sin embargo, su presencia en el Mundial parece, por ahora, poco probable.
Sin embargo, el polivalente defensa fue uno de los principales beneficiados por la llegada de Nagelsmann como seleccionador. Bajo las órdenes de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, dio un gran salto: en la campaña en la que el equipo quedó campeón invicto, formó junto a Granit Xhaka una dupla defensiva que convenció a Nagelsmann. Así se ganó un lugar en la selección, donde desde noviembre de 2023 ha sido titular habitual.
Entre noviembre de 2023 y finales de 2024 jugó todos los partidos internacionales y fue titular en la mayoría. Sin embargo, desde los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Italia solo ha jugado 17 minutos con la DFB. Pasó cada vez más tiempo en el banquillo y no fue convocado para las concentraciones de noviembre de 2025 y marzo de 2026.
- Getty Images
Andrich juega en la línea de tres del Bayer Leverkusen, pero las plazas en la convocatoria de la DFB ya están cubiertas.
Su papel en el Leverkusen ha cambiado: ahora juega como defensa central en una línea de tres bajo Kasper Hjulmand. A Nagelsmann, de momento, no le faltan centrales para el Mundial. Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger y Waldemar Anton ya tienen su plaza asegurada.
En el centro del campo, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß y Felix Nmecha —actualmente lesionado— también tienen ventaja. Si Nmecha no se recupera a tiempo, Angelo Stiller o Anton Stach tendrían más opciones que Andrich, quien, pese a todo, es clave en el Bayer 04 y ha marcado goles decisivos.
En la ida de octavos de Champions ante el Arsenal, el jefe de la defensa del Leverkusen abrió el marcador de cabeza. En la jornada 29 contra el BVB, anotó el gol de la victoria desde lejos. A mediados de marzo, tras ese tanto, Andrich reveló que su última charla con Nagelsmann había sido a principios de año y que el seleccionador le animó a seguir luchando por un puesto en el Mundial. «Mi oportunidad sigue ahí», afirmó Andrich: «Se trata de minutos de juego y rendimiento. En eso no tengo nada que reprocharme. Salgo al campo en todos los partidos».
- Getty Images Sport
¿Robert Andrich, jugador de la selección, para animar el ambiente en el Mundial?
Según Bild, Andrich sigue siendo candidato al Mundial y podría obtener una de las últimas plazas de Nagelsmann. Es valorado por ser un jugador de equipo y por aportar actitud positiva aunque sea suplente, cualidad clave en una Copa del Mundo, como Nagelsmann ha repetido.
«En el club te vas a casa por la tarde y no estás con el grupo todo el día; en la selección es distinto: en el Mundial podemos convivir ocho o nueve semanas, así que debe haber buena química. Todos tenemos que llevarnos bien, tenemos que funcionar en el campo, pero también fuera de él», explicó el seleccionador alemán en una entrevista con MagentaTV: «Hay que ver si un jugador que es titular en su club puede asumir un papel de comodín en la DFB».
Quizá sea esa cualidad la que le lleve a Estados Unidos.
Robert Andrich: Datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Bayer Leverkusen 195 21 14 46 Wehen Wiesbaden 67 8 8 24 Union Berlin 66 9 6 18 Heidenheim 27 4 3 4 Dynamo Dresden 25 1 1 6