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Un experto de Fantasy Premier League advierte a los mánagers de los errores clásicos de la jornada 1 mientras arranca la nueva temporada
La constancia es clave para los mánagers del FPL
Con la temporada 2026/27 del Fantasy Premier League arrancando el 21 de agosto, millones de mánagers están ultimando sus plantillas para la jornada 1. Una nueva investigación de los expertos en venta de entradas SeatPin ha analizado las claves del éxito del campeón absoluto de la pasada temporada.
Combinado con las conclusiones de un psicólogo clínico, el estudio explica por qué los mánagers del FPL suelen sabotear sus propias campañas. En última instancia, los hallazgos revelan que la constancia a largo plazo es el factor más importante a la hora de perseguir la gloria en las miniligas.
- AFP
El campeón se mantuvo fiel a la estrategia del capitán prémium
Durante la campaña 2025/26, el campeón absoluto del FPL, Erik Ibsen, demostró el enorme valor de una estrategia paciente. Entregó el brazalete de capitán al delantero del Manchester City Erling Haaland en 22 de las 38 jornadas, y Bruno Fernandes fue el único otro jugador en el que confió más de dos veces.
El mánager, que terminó en lo más alto por delante de más de 11 millones de participantes, no se dejó llevar ciegamente por el estado de forma ni hizo cambios frecuentes e impulsivos. Eligió pronto a un capitán prémium y, en líneas generales, se mantuvo fiel a esa decisión crucial durante toda la temporada.
La jornada 1 de este año llega con un factor añadido de imprevisibilidad, lo que hace que las decisiones iniciales sobre la capitanía sean aún más complicadas. Un récord de nueve clubes de la Premier League comenzarán la temporada bajo una nueva dirección permanente, lo que significa que las predicciones basadas en el calendario conllevan mucha más incertidumbre de lo habitual.
La psicología de las decisiones en el fantasy football
El doctor Max Doshay, psicólogo clínico, explicó los complejos factores psicológicos que influyen en la toma de decisiones en Fantasy Premier League. Señaló que los mánagers suelen dar demasiada importancia a una sola jornada discreta y restar rápidamente valor al razonamiento lógico que originalmente les llevó a su elección.
«Nuestros cerebros están programados para buscar certezas una vez que se toma una decisión, e incluso pequeñas cantidades de información nueva se perciben como mucho más relevantes de lo que realmente son, por lo que los mánagers dan demasiada importancia a una sola jornada discreta y restan valor al razonamiento que les llevó a su elección en primer lugar», explicó.
«La ansiedad, la incertidumbre y el miedo a perderse algo son los verdaderos motores de los traspasos impulsivos. Ver a otros mánagers tomar una decisión diferente, o leer un titular, genera urgencia. La gente confunde el alivio a corto plazo de “hacer algo” con una mejora real en la calidad de la decisión.
«La gente juzga si una decisión fue buena o mala por cómo salió, no por la lógica utilizada para tomarla, esto se conoce como “sesgo del resultado”. Una buena elección de capitán puede quedarse en blanco en la jornada 1 simplemente porque el fútbol es aleatorio. La calidad de una decisión debe medirse a lo largo de muchas semanas, no por un solo marcador.
«La gente siente el dolor de perder puntos con mucha más intensidad que el placer de ganarlos. Por eso, un mal resultado con el capitán permanece en la memoria de un mánager mucho más tiempo que tres buenos y por eso tan a menudo desencadena una sobrerreacción».
- Getty
Cómo evitar los mayores errores de principio de temporada
Para garantizar el éxito a largo plazo, los mánagers deben evitar activamente varios errores habituales antes incluso de que eche a rodar el balón. Los fichajes por pánico basados en el ruido de la pretemporada, dejar pasar la fecha límite del mercado y elegir capitán únicamente por reputación en lugar de por el calendario son arrepentimientos clásicos del inicio de temporada. También se recomienda a los jugadores de FPL que no reaccionen de forma exagerada a una sola actuación, ya que un tamaño de muestra mayor importa mucho más que un marcador aislado.
Galin Ananiev, fundador y CEO de SeatPin, destacó la mayor inversión emocional antes de la nueva campaña al afirmar: "Un equipo fantasy es más que un grupo de jugadores, refleja el propio criterio de un mánager y el tiempo que ha invertido. Cada fichaje es esencialmente una pequeña apuesta por tu propia valoración de cómo rendirán los jugadores, por eso cada resultado tiene un peso emocional, no solo una variación de puntos.
"Eso se acentúa esta temporada, con un récord de nueve clubes de la Premier League que arrancan con nuevos entrenadores permanentes, hay más incertidumbre de lo habitual, lo que lo hace aún más emocionante para quienes están implicados en acertar con sus equipos. Por lo tanto, tener un proceso y una estrategia claros puede ser más valioso que reaccionar a cada titular o resultado de pretemporada".
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