Un experto de Fantasy Premier League advierte a los mánagers de los errores clásicos de la jornada 1 mientras arranca la nueva temporada

El doctor Max Doshay, psicólogo clínico, explicó los complejos factores psicológicos que influyen en la toma de decisiones en Fantasy Premier League. Señaló que los mánagers suelen dar demasiada importancia a una sola jornada discreta y restar rápidamente valor al razonamiento lógico que originalmente les llevó a su elección.

«Nuestros cerebros están programados para buscar certezas una vez que se toma una decisión, e incluso pequeñas cantidades de información nueva se perciben como mucho más relevantes de lo que realmente son, por lo que los mánagers dan demasiada importancia a una sola jornada discreta y restan valor al razonamiento que les llevó a su elección en primer lugar», explicó.

«La ansiedad, la incertidumbre y el miedo a perderse algo son los verdaderos motores de los traspasos impulsivos. Ver a otros mánagers tomar una decisión diferente, o leer un titular, genera urgencia. La gente confunde el alivio a corto plazo de “hacer algo” con una mejora real en la calidad de la decisión.

«La gente juzga si una decisión fue buena o mala por cómo salió, no por la lógica utilizada para tomarla, esto se conoce como “sesgo del resultado”. Una buena elección de capitán puede quedarse en blanco en la jornada 1 simplemente porque el fútbol es aleatorio. La calidad de una decisión debe medirse a lo largo de muchas semanas, no por un solo marcador.

«La gente siente el dolor de perder puntos con mucha más intensidad que el placer de ganarlos. Por eso, un mal resultado con el capitán permanece en la memoria de un mánager mucho más tiempo que tres buenos y por eso tan a menudo desencadena una sobrerreacción».