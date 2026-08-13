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Un exojeador respalda que el Everton fiche a un centrocampista «interesante» de la Premier League
El Everton apunta al fichaje de Tavernier
Según se informa, el Everton ha realizado una primera consulta sobre un posible movimiento este verano por el centrocampista del Bournemouth Tavernier. Moyes está decidido a reforzar las opciones del Everton en el centro del campo tras la llegada de cinco fichajes permanentes. Sin embargo, con el jugador de 27 años con contrato en el Vitality Stadium hasta 2029, hacerse con sus servicios exigiría una cantidad considerable, especialmente después de que firmara ocho goles y cuatro asistencias la pasada temporada.
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Un ojeador elogia al centrocampista del Bournemouth
King, exojeador sénior del Everton, cree que Tavernier está entrando en sus mejores años y posee la versatilidad posicional que el club de Merseyside necesita desesperadamente.
En declaraciones a Football Insider, King ofreció su valoración sobre las cualidades del jugador: "Es un jugador que va a más a los 25, 26, 27 años, ¿no? Así que, ya sabes, si te fijas en él, de nuevo, tiene una buena edad. Lo ha hecho bien.
"Puede jugar en el centro del campo, puede jugar en banda. Ya sabes, podría ser un jugador interesante para incorporar junto a Johnson. Desde luego, podría elevar el nivel del centro del campo, ¿no?
"Lo ha hecho bien en el Bournemouth. Ya sabes, cuando miras el reclutamiento del Bournemouth, ha sido muy bueno, ¿no? Quiero decir, Cristo, han ganado mucho dinero con la venta de jugadores. Los fichan por relativamente poco y los venden por mucho dinero".
El Everton realiza una primera consulta
Las informaciones sobre el interés del Everton ya habían sido confirmadas previamente por el periodista Ben Jacobs el 9 de agosto, cuando explicó la situación entre bastidores a través de una publicación en su cuenta personal de X . Jacobs afirmó: «Entiendo que el Everton ha realizado una consulta por Marcus Tavernier. Contactos iniciales con la parte del jugador. Ningún acercamiento al Bournemouth».
Si la operación llega a materializarse, el exjugador del Middlesbrough reforzaría aún más la renovación de la plantilla del Everton tras las llegadas de Brennan Johnson, Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney y Christian Norgaard.
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Moyes busca los últimos retoques
El Everton sigue afinando su plantilla de cara a la campaña de la Premier League, mientras busca una mayor regularidad en la zona media de la tabla. La llegada de Tavernier daría a Moyes una valiosa flexibilidad táctica gracias a su capacidad para actuar tanto en banda como por dentro. Sin embargo, se espera que las negociaciones formales con el Bournemouth sean complicadas, dado el papel fundamental del centrocampista y su largo contrato con el club.
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