King, exojeador sénior del Everton, cree que Tavernier está entrando en sus mejores años y posee la versatilidad posicional que el club de Merseyside necesita desesperadamente.

En declaraciones a Football Insider, King ofreció su valoración sobre las cualidades del jugador: "Es un jugador que va a más a los 25, 26, 27 años, ¿no? Así que, ya sabes, si te fijas en él, de nuevo, tiene una buena edad. Lo ha hecho bien.

"Puede jugar en el centro del campo, puede jugar en banda. Ya sabes, podría ser un jugador interesante para incorporar junto a Johnson. Desde luego, podría elevar el nivel del centro del campo, ¿no?

"Lo ha hecho bien en el Bournemouth. Ya sabes, cuando miras el reclutamiento del Bournemouth, ha sido muy bueno, ¿no? Quiero decir, Cristo, han ganado mucho dinero con la venta de jugadores. Los fichan por relativamente poco y los venden por mucho dinero".