Un exjugador joven del Real Madrid habla sobre las sesiones de entrenamiento impresionantes con Xabi Alonso y revela que anotó el primer gol de la carrera como entrenador de la leyenda del Liverpool
El joven que marcó el primer gol de Alonso como entrenador
El viaje de Andrés lo ha llevado desde los campos juveniles de Madrid hasta el centro del mediocampo de Stuttgart, pero uno de sus recuerdos más definitorios se remonta a 2018. Con solo 13 años, ingresó a la academia de Madrid y pronto conoció a Alonso, quien dejaría una huella duradera en él.
Chema recuerda esa temporada vívidamente. Alonso, que entonces comenzaba su carrera como entrenador en la academia juvenil de Madrid, todavía estaba en transición de ser un mediocampista icónico a ser un técnico. En el primer partido de su carrera como entrenador, el primer gol bajo el liderazgo de Alonso lo marcó un joven Andrés.
“Él fue mi primer entrenador en el Real Madrid. Llegamos juntos al equipo Sub-14 A, y marqué el primer gol en el primer partido en un rebote, lo cual es una historia algo divertida”, dijo en una entrevista con AS.
Pero no fue el gol lo que más se le quedó grabado, fue el entrenamiento.
"Cuando las sesiones de entrenamiento terminaban, se quedaba practicando pases a los porteros o balones largos que iban directamente a sus pies; era espectacular", añadió. "Nos hacía practicar con él, pero por supuesto, no había comparación entre sus pases y los nuestros."
El suave aterrizaje y rápido ascenso de Andrés en Stuttgart
Seven years later, Andres ya no es una promesa juvenil, sino que se ha convertido en un titular de la Bundesliga. Después de debutar en el primer equipo del Madrid a principios de 2025, se trasladó a Stuttgart este verano, buscando minutos consistentes en la primera división. Pocos esperaban que la adaptación fuera tan fluida, incluido el propio Andres.
Cuando se le preguntó por qué eligió unirse al Stuttgart, el joven de 20 años dijo: "Es un equipo que invierte mucho en talento joven. No tienen miedo de poner a los jugadores jóvenes bajo los reflectores en partidos de alto nivel. Me dieron confianza hace tiempo y presentaron un proyecto que me interesó."
En sus primeros meses, ofreció actuaciones destacadas, ganándose la confianza del entrenador Sebastian Hoeness y del director deportivo. Su presencia física, madurez táctica y rango de pases lo hicieron un ajuste inmediato.
Sin embargo, la transición fuera del campo fue más difícil. “Recientemente vi a [Alejandro] Grimaldo decir que era un idioma imposible. Estoy totalmente de acuerdo. Aprender alemán es lo más difícil que estoy haciendo. Afortunadamente, hablo bien inglés y puedo comunicarme fácilmente. Pero quiero seguir aprendiendo y ver si puedo arreglármelas en alemán en unos meses", se ríe Andres.
"Estoy muy feliz. Nadie imaginaba que la adaptación sería tan fluida, ni siquiera yo. Han sido cuatro meses muy buenos, y espero que los próximos cuatro sean al menos igual de buenos."
Mirando atrás a Madrid y el sueño sub-21
A pesar de su traslado al extranjero, Los Blancos siguen presentes en la historia de Chema. Su traslado a Alemania no fue impulsado por frustración, aclara, aunque los minutos limitados en el Mundial de Clubes lo empujaron hacia una decisión.
"No creo que fuera el factor decisivo, pero sí inclinó la balanza. Lo había considerado antes, pero esperé hasta después del Mundial para no adelantarme a los acontecimientos," dice Andrés.
Su desarrollo ha sido moldeado por mentores: Raúl y Álvaro Arbeloa en la academia del Madrid, Lucas Vázquez y Thibaut Courtois cuando entrenaba con el primer equipo, y su abuelo, quien asistió a casi todos los partidos mientras Chema crecía. “El pobre todavía no ha podido venir a verme a Alemania, pero lo hará. Es una persona clave en mi vida; sin él, no estaría aquí," añadió.
Los próximos pasos para Andrés
Esta temporada, Andrés se ha destacado como uno de los jugadores más prometedores de Stuttgart. Su combinación de altura, físico, distribución limpia y lectura del juego ha fortalecido significativamente el mediocampo de Stuttgart. El joven de 20 años ha marcado un gol y ha registrado una asistencia en 12 partidos para el club en todas las competiciones.
Su contrato incluye cláusulas de recompra por parte del Madrid, una clara señal de que los gigantes españoles todavía creen en su potencial. Mientras tanto, Stuttgart lo ve como un ancla a largo plazo en el mediocampo.
Mirando hacia el futuro, Chema mantiene sus objetivos simples: obtener más minutos en Stuttgart, seguir siendo un habitual con la Sub-21 de España y terminar el año mejor de lo que lo empezó. Cuando se le pregunta sobre el equipo nacional absoluto, se ríe y dice: “Olvídalo, eso no está en mi mente ahora mismo”.