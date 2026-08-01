El exjugador del Ajax Maduro ha señalado a Blind como el mejor fichaje del verano del club hasta ahora, llegando incluso a compararlo con Henderson. Maduro cree que la presencia del veterano cubre un enorme vacío de liderazgo que el Ajax echó mucho de menos durante el último año.

«Ya se puede ver que está mejorando a los jugadores con sus indicaciones y sus pases», dijo Maduro, en declaraciones recogidas por VoetbalPrimeur. «Como resultado, Davy Klaassen y Steven Berghuis también están mejorando. Puede asumir el papel de Jordan Henderson, eso es algo que el Ajax sin duda ha echado en falta durante el último año».







