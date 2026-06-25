¿Un exjugador del Leverkusen para José Mourinho? Al parecer, el Real Madrid prepara su próximo fichaje estrella

El Real busca un defensa central zurdo y ve en el ecuatoriano el perfil ideal.

Hincapie llegó la temporada pasada a los Gunners cedido por el Bayer 04 Leverkusen, y este verano la cesión se hizo traspaso definitivo. El club alemán recibirá 52 millones de euros por el defensa de 24 años.

Llegó en 2020 al Leverkusen y, con Xabi Alonso, fue clave en el doblete Liga-Copa de 2024.