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Un exjugador del Chelsea le ha dicho sin rodeos a Liam Rosenior que pronto será despedido del club, a pesar de su buen comienzo
Rosenior ha tenido un buen comienzo
A pesar de no haber demostrado aún su valía al más alto nivel, este técnico de 41 años ha logrado una transición fluida tras la destitución de Enzo Maresca: ha sumado 13 de los 15 puntos posibles en la Premier League y ha orquestado una inesperada victoria a domicilio ante el Nápoles en la Liga de Campeones, lo que garantizó al equipo un crucial puesto entre los ocho primeros en la fase de grupos. Su única mancha es la ajustada derrota en la semifinal de la Carabao Cup ante el favorito Arsenal; en Liga, el Chelsea desperdició una ventaja de dos goles y empató con el Leeds. Sin embargo, los londinenses del oeste se repusieron con una cómoda victoria sobre el Hull, exequipo de Rosenior, el viernes, y avanzaron a la quinta ronda de la FA Cup.
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Un exjugador del Blue pide coherencia
A pesar del buen inicio, el exjugador del Chelsea Emmanuel Petit advierte que la gestión impredecible del club aleja el éxito a largo plazo. «¿Podrá Liam Rosenior ganar la Premier con el Chelsea? Cambiar jugadores cada año impide la constancia y la estabilidad necesarias para triunfar».
Hay que confiar en los jugadores, tener una visión y mantenerla. No importa si pasas por momentos difíciles, hay que seguir adelante. Hay que creer en ello y transmitir al vestuario que, pese a los resultados, mantendremos nuestras ideas. Liverpool lo hizo y ganó; City también; Arsenal lleva años en esa línea y está cerca. Veremos qué pasa al final de la temporada».
Rosenior recibe una advertencia de despido
El excentrocampista, campeón del mundo y exjugador del Arsenal, avisó a Rosenior: «Solo tres o cuatro malos resultados y te echarán, así es el Chelsea».
«Mira el United, los Spurs o el Chelsea: han cambiado tanto de jugadores como de entrenadores. ¿Y ahora quieres que ganen el título? ¿Y me preguntas si Liam Rosenior puede lograrlo con el Chelsea? No sé si seguirá dentro de 10 meses; si suma tres o cuatro malos resultados, no me sorprendería que lo despidan».
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Una forma de aliviar la presión
Dada la rapidez con que los dueños de BlueCo del Chelsea han actuado, es difícil contradecir a Petit. Rosenior es ya el quinto entrenador desde la compra del club en 2022; los dos títulos no salvaron a Maresca, pues había otros problemas internos.
El inglés sabe que solo los triunfos alejan la presión. Sobre la reciente atención mediática, afirmó: «Mi motivación es lograr el mayor éxito para este club y ganar el próximo partido. Toda mi energía y mi tiempo se centran en mis jugadores, en el equipo, en cómo llevamos a cabo las reuniones de equipo y en cómo entrenamos. El resto son solo ruidos de fondo, y de todos modos no puedo influir en ello, salvo ganando partidos de fútbol». Rosenior buscará mantener su buen inicio cuando los Blues reciban al Burnley, que atraviesa dificultades, el sábado.