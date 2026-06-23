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Neymar Brazil GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿Un exjugador a medio recuperar o el salvador de la Seleção? Todas las miradas están puestas en la superestrella brasileña Neymar ante su esperado regreso tras la lesión, en el crucial partido del Mundial contra Escocia

Analysis
Brazil
Neymar
World Cup
FEATURES
Escocia vs Brazil

La semana pasada, en un acto en Belo Horizonte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, bromeó sobre Neymar al llamarlo un «jugador que trabaja desde casa». La decisión de Carlo Ancelotti de convocarlo, pese a su bajo nivel físico, lleva meses generando debate.

La pulla de Lula quizá se debió a que Neymar apoyó a su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ahora caído en desgracia. Aun así, muchos brasileños que no comparten sus ideas políticas desean que esté en forma para el crucial partido del miércoles contra Escocia en Miami.

Las primeras señales son alentadoras: tras perderse los dos primeros partidos en Norteamérica, Neymar se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que amenazaba su cuarta Copa del Mundo y podría sentarse en el banquillo. Brasil necesita ganar —y probablemente por una buena diferencia— para asegurar el primer puesto del Grupo C.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    «Una historia extraordinaria»

    Lucas Paquetá afirmó que la selección brasileña está «muy contenta» de tener a Neymar de vuelta en los entrenamientos esta semana.

    «Es un jugador muy importante para la selección», declaró el centrocampista ofensivo del Flamengo. «Tiene una trayectoria extraordinaria con esta camiseta y todavía puede ayudarnos mucho. Esperamos que esté disponible lo antes posible para aportar su granito de arena al equipo».

    Por ahora, no está claro qué puede aportar exactamente.

    • Anuncios
  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cuarenta y cinco partidos en tres años

    El máximo goleador de Brasil está en la convocatoria por su «extraordinaria trayectoria», pues en los últimos tres años —y menos aún en los últimos tres meses— no ha hecho nada que lo justifique.

    Desde su último partido contra Uruguay el 18 de octubre de 2023, ha jugado solo 45 encuentros y marcado 17 goles.

    Para ponerlo en contexto, su compañero en la delantera, João Pedro —excluido de forma controvertida de la convocatoria mundialista—, superó ambas cifras solo la temporada pasada (20 goles en 50 partidos con el Chelsea).

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LILLEAFP

    ¿Un impacto al estilo de Messi?

    Neymar tiene 34 años, pero no es un «joven de 34». Lionel Messi tenía uno más cuando llevó a Argentina a ganar el Mundial de Catar hace cuatro años.

    Aunque su talento es comparable al de su excompañero y amigo, sus actitudes fuera del campo son muy distintas: Neymar aún no ha alcanzado todo su potencial, mientras que Messi, a los 38, sigue superando expectativas.

    Aun así, su sola presencia en la cancha —o incluso en el banquillo— podría inspirar a sus compañeros como hace Messi.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Jugador popular

    Aunque es el tipo de personaje despreciable capaz de abofetear a un compañero de equipo adolescente, Neymar sigue siendo una figura inmensamente popular en su Brasil natal y, lo que es mucho más importante, en la Seleção.

    Casemiro pidió su regreso al Mundial tras solo ocho partidos en el Santos, y Vinicius Jr., como otros del plantel de Ancelotti, admira a un jugador cuestionado por su profesionalismo.

    «Tenerlo en el grupo es muy importante para todos», afirmó la estrella del Real Madrid. «Es mi ídolo y siempre me ha apoyado. Espero que vuelva para el próximo partido contra Escocia y nos ayude en todo el Mundial».

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Necesito ayuda

    Es evidente que Brasil necesita ayuda. Aunque el equipo de Ancelotti lidera el Grupo C, sus dos primeros partidos no fueron convincentes.

    La Seleção podría —y debería— haber encajado más de un gol si no fuera por un momento de magia de Vinicius, que igualó el marcador tras la pausa de hidratación contra Marruecos. Brasil mejoró con el paso de los minutos, pero en Nueva Jersey mostró poco que indique que puede ganar su sexta Copa del Mundo dentro de un mes.

    Ante Haití se repitió la historia: vencieron 3-0 y Matheus Cunha mostró más que Igor Thiago, pero siguieron dependiendo de Vinicius para generar peligro, y eso fue ante uno de los rivales más débiles.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    La oportunidad llama a la puerta

    Como era de esperar, la falta de cohesión y creatividad en el ataque de Brasil avivó los pedidos para que Neymar fuera convocado en cuanto estuviera en condiciones de jugar, y ahora el camino está allanado para su regreso.

    Tras la lesión de Raphinha ante Haití, Ancelotti confirmó que Neymar estará disponible para el duelo contra Escocia. Con Raphinha fuera hasta octavos, crece la opción de que Neymar sea titular en dieciseisavos si suma minutos en Miami.

    Es un gran “si” por sus constantes lesiones recientes, pero Brasil lo aceptará.

    Aunque desde el último Mundial ha jugado poco, muchos brasileños confían en que su talento resuelva los problemas actuales.

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