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«¡Un éxito enorme, enorme!»: Gianni Infantino reacciona mientras una final entre aspirantes sorpresa hace historia en la Copa Africana de Naciones Femenina
Camerún conquista su primer título de la WAFCON
Camerún coronó una campaña memorable al derrotar por 3-0 a la sorprendente finalista Malaui en la final de la Copa Africana de Naciones Femenina de la CAF 2026. Camerún firmó una actuación implacable en la primera parte en el estadio Moulay El Hassan de Rabat para asegurar su primer título continental.
Marie Ngah Manga marcó dos goles, uno a cada lado de un tanto de Naomi Eto, para dejar el resultado visto para sentencia antes del descanso. La victoria puso el broche a un torneo extraordinario que puso de relieve el rápido crecimiento del fútbol femenino africano.
Infantino elogia el éxito histórico del torneo
Infantino asistió a la final en Marruecos y elogió el torneo ampliado a 16 equipos. Elogió al presidente de la CAF, Patrice Motsepe, y al presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, por haber llevado a cabo un evento innovador.
«La Copa Africana de Naciones, organizada por la CAF y por Marruecos, fue un éxito enorme, enorme. Enhorabuena a la CAF, a Marruecos, a todos los equipos y a todos los fantásticos aficionados», declaró Infantino en la página web de la FIFA.
«Muchas gracias a la Confederación Africana de Fútbol, liderada por el presidente Patrice Motsepe, a la Federación Marroquí de Fútbol, liderada por el presidente Fouzi Lekjaa, y a toda la maravillosa gente de Marruecos por organizar este fantástico torneo que puso el foco en el fútbol femenino».
Los tapados alteran el equilibrio de poder continental
El triunfo de Camerún llega tras tres medallas de plata anteriores, en 2004, 2014 y 2016. Situadas en el puesto 71 del ranking de la FIFA, las Leonesas superaron un complicado camino en las eliminatorias al derrotar a las potencias Nigeria y a la anfitriona Marruecos antes de arrasar ante Malawi.
Malawi protagonizó la historia más inspiradora del torneo en su debut continental. Situadas en el puesto 151 del mundo, las Scorchers estuvieron impulsadas por las hermanas Chawinga, Temwa y Tabitha. Sorprendieron a Nigeria con un 3-2 en su primer partido antes de eliminar a Ghana y Argelia en las rondas eliminatorias.
El torneo alteró de forma radical el orden establecido en el fútbol femenino africano. Nigeria, campeona en diez ocasiones, no logró alcanzar las semifinales y se perderá la Copa Mundial Femenina de la FIFA por primera vez en la historia.
"Enhorabuena a Camerún por ganar la Copa Africana de Naciones Femenina de la CAF 2026 y dar una gran alegría a vuestra hermosa nación amante del fútbol con este histórico primer triunfo", elogió Infantino.
Sobre Malawi, Infantino dijo: "Han hecho soñar no solo al país, sino a todos los que aman el fútbol. Tenéis mucho de lo que estar orgullosos".
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El foco se desplaza a Brasil 2027
El torneo también sirvió como vía de clasificación de África para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Brasil. Las plazas automáticas fueron aseguradas por las cuatro selecciones semifinalistas, Argelia, Camerún, Malaui y Marruecos, con Argelia y Malaui preparadas para debutar en el torneo.
Sudáfrica y Ghana también lograron victorias cruciales en los partidos de repesca. Ambas selecciones han avanzado al sorteo de la fase preliminar del Torneo de Play-Off de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
Ese importante sorteo de la repesca tendrá lugar el jueves, 20 de agosto de 2026, en Zúrich, Suiza. Las selecciones clasificadas comienzan ahora sus preparativos a largo plazo para la gran cita mundial del próximo año en Sudamérica.
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