«Si Louis van Gaal goza de buena salud y tiene energía, encajaría al cien por cien. Sabe construir algo nuevo con estructura», explicó el jugador de 41 años.

Schweinsteiger lo conoce bien de su etapa juntos en el Bayern, donde entre 2009 y 2011 conquistaron el doblete de liga y Copa DFB, además de la Supercopa de la DFL.

Antes había dirigido al Ajax, al Barcelona y al AZ Alkmaar, y tras dos años en Múnich pasó por la selección de Países Bajos y el Manchester United.