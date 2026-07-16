Durante el Mundial, el exjugador y comentarista de la ARD sorprendió al proponer a su exentrenador Louis van Gaal como seleccionador nacional.
Traducido por
¿Un exentrenador del Bayern de Múnich como seleccionador? Bastian Schweinsteiger propone una alternativa controvertida a Jürgen Klopp
«Si Louis van Gaal goza de buena salud y tiene energía, encajaría al cien por cien. Sabe construir algo nuevo con estructura», explicó el jugador de 41 años.
Schweinsteiger lo conoce bien de su etapa juntos en el Bayern, donde entre 2009 y 2011 conquistaron el doblete de liga y Copa DFB, además de la Supercopa de la DFL.
Antes había dirigido al Ajax, al Barcelona y al AZ Alkmaar, y tras dos años en Múnich pasó por la selección de Países Bajos y el Manchester United.
- Getty
Louis van Gaal llevó a la selección de los Países Bajos hasta las semifinales del Mundial 2014.
Schweinsteiger cree que, por su experiencia, Van Gaal sería un buen candidato para la DFB: «Ya ha demostrado con la selección holandesa que siempre ha llevado al equipo muy lejos. Si Jürgen Klopp no fuera el candidato, él sería mi primera opción».
Con la selección holandesa alcanzó las semifinales del Mundial 2014 y, en 2022, cayó de nuevo ante Argentina en penaltis, esta vez en cuartos.
Su llegada sería histórica para la DFB, pues hasta ahora todos los seleccionadores han sido alemanes.
- Getty Images
Se prevé que Jürgen Klopp sea el nuevo seleccionador nacional
Todo indica que la situación no mejorará a corto plazo. Tras la renuncia de Julian Nagelsmann por la vergonzosa eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Paraguay, se espera que Klopp asuma el banquillo alemán.
Las conversaciones con el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool FC están «en la recta final», según un directivo de la DFB que habló con la agencia SID bajo anonimato.
El anuncio podría llegar a principios de la próxima semana. El debut del nuevo seleccionador será el 24 de septiembre en Ámsterdam, ante Países Bajos, en la Liga de Naciones.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias