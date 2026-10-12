El Manchester United mantiene abiertas sus opciones tras un difícil comienzo de temporada en la Premier League. Según se informa, Howe está interesado en asumir el cargo en Old Trafford si el club decide destituir a Carrick.

Según Football Insider, el entrenador de 48 años está dispuesto a hablar con los dirigentes del United si el puesto queda vacante. Howe se encuentra actualmente sin equipo tras dejar el Newcastle durante el verano.

La temporada bajo la dirección de Carrick ha sido frustrante hasta ahora y su equipo ocupa el 13.º puesto de la clasificación. El United solo ha sumado seis puntos en sus seis primeros partidos de liga, el último de ellos un reciente empate 1-1 ante el Tottenham.