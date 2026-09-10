Getty Images Sport
Traducido por
Un exdelantero del Chelsea elogia a Xabi Alonso por idear el sensacional fichaje de Danny Welbeck tras sus heroicas en la Carabao Cup
El Chelsea sorprende al Leeds en un trepidante partido de la Carabao Cup
El Chelsea protagonizó una sensacional remontada para derrotar al Leeds por 6-3 en un emocionante duelo de la Carabao Cup. El equipo de Alonso parecía encaminado inicialmente a una desastrosa eliminación prematura tras verse 2-0 abajo en Stamford Bridge.
Sin embargo, un frenético vendaval ofensivo de 12 minutos en la segunda parte dio la vuelta por completo a la eliminatoria. Cole Palmer marcó dos goles en tres minutos para igualar el partido, antes de que Pedro Neto y el fichaje estival Welbeck ampliaran la cuenta.
Valentin Barco y un dramático segundo gol de Welbeck aseguraron finalmente la plaza del Chelsea en la cuarta ronda. Sus heroicas acciones finales dejaron el gol de Dominic Calvert-Lewin en el minuto 75 para el Leeds en una mera anécdota de la noche.
- AFP
Hasselbaink elogia a Alonso por el astuto fichaje de Welbeck
Tras la dramática victoria por nueve goles, el exdelantero de los Blues Hasselbaink señaló a Welbeck para dedicarle un elogio especial. El comentarista cree que Alonso tomó una decisión extraordinariamente astuta al llevar al experimentado delantero al oeste de Londres.
Welbeck, que también vio puerta en el anterior triunfo del Chelsea en la Carabao Cup ante el Luton Town, ha demostrado rápidamente su valía. En declaraciones a Sky Sports, Hasselbaink insistió en que el exinternacional inglés será un activo vital para su nuevo equipo.
«Va a aportar muchísimo, ¡vamos!», afirmó. «Ha jugado en el Arsenal y en el Manchester United, y rindió en el Brighton. Sabe que no va a ser la primera opción en el Chelsea y lo aceptará.
«Pero puede aportar muchísimo a los otros jugadores dentro y fuera del campo. Hablará con los otros jugadores y ayudará de esa manera, pero también quiere marcar y querrá estar al final de las jugadas. Es un gran fichaje para el Chelsea».
El delantero veterano aporta un liderazgo crucial al Chelsea
La plantilla del Chelsea, con muchísimo talento pero en gran medida inexperta, ha acusado de forma evidente la falta de liderazgo veterano en las últimas temporadas. Alonso reconoció claramente esta carencia crucial y no tardó en aprovechar la oportunidad de fichar al contrastado delantero de la Premier League.
Aunque se espera que Welbeck desempeñe principalmente un papel de suplente del delantero en forma Joao Pedro, su influencia irá mucho más allá de sus minutos de juego. Hasselbaink señaló que el jugador de 35 años entiende perfectamente cuál es su papel en la plantilla.
"Es un delantero de primer nivel, pero su personalidad y lo que aportará al grupo fuera del campo, nadie entenderá realmente la importancia de eso a menos que esté dentro", añadió Hasselbaink.
"Es un profesional brillante, como hemos visto durante su carrera en la Premier League, y solo espero que pueda seguir yendo a más jugando en el Chelsea".
- Getty Images Sport
El regreso de la Premier League espera al Chelsea en racha
La impresionante aparición de Welbeck en la copa sin duda dará mucho en qué pensar a Alonso a la hora de gestionar sus rotaciones en ataque. El veterano ha demostrado ya de forma concluyente su capacidad para cambiar un partido cuando su entrenador recurre a él.
El Chelsea centrará ahora de nuevo su atención en las competiciones nacionales mientras busca construir sobre esta notable victoria copera. El Chelsea regresa a la acción en la Premier League el sábado, cuando recibirá al recién ascendido Hull City.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias