El Chelsea protagonizó una sensacional remontada para derrotar al Leeds por 6-3 en un emocionante duelo de la Carabao Cup. El equipo de Alonso parecía encaminado inicialmente a una desastrosa eliminación prematura tras verse 2-0 abajo en Stamford Bridge.

Sin embargo, un frenético vendaval ofensivo de 12 minutos en la segunda parte dio la vuelta por completo a la eliminatoria. Cole Palmer marcó dos goles en tres minutos para igualar el partido, antes de que Pedro Neto y el fichaje estival Welbeck ampliaran la cuenta.

Valentin Barco y un dramático segundo gol de Welbeck aseguraron finalmente la plaza del Chelsea en la cuarta ronda. Sus heroicas acciones finales dejaron el gol de Dominic Calvert-Lewin en el minuto 75 para el Leeds en una mera anécdota de la noche.