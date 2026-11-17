Lukaku llegó por primera vez a Stamford Bridge en 2011, pero entonces era un diamante en bruto y el club del oeste de Londres decidió que no tenía tiempo para pulirlo. Una productiva cesión al West Brom dio paso a otra en el Everton y, después, a un traspaso definitivo al club de Merseyside.

El corpulento belga fue una fuente habitual de goles en la Premier League durante cinco temporadas productivas, con 25 tantos en la campaña 2016-17, y se marchó a Old Trafford por 75 millones de libras (99 millones de dólares). Sus cifras en el Manchester United no fueron tan malas como algunos quieren hacer creer , con 42 goles en 96 partidos.

En 2019 fue traspasado al Inter de Milán, con el que ganó el título de la Serie A. Su prolífica etapa en San Siro convenció al Chelsea para desembolsar 98 millones de libras (129 millones de dólares) , pero solo permaneció una temporada en el club, en la que marcó 15 goles, antes de volver a marcharse de la capital inglesa.

Desde entonces ha cosechado más éxitos con el Nápoles y actualmente milita en el gigante turco Fenerbahçe. Pero, con 94 goles en su cuenta internacional, ¿recibe Lukaku el reconocimiento que merece por sus cifras?