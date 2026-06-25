Un excentrocampista del Watford ha sido sancionado con 11 partidos por insultos racistas «totalmente inaceptables» hacia un jugador de la selección sub-21

Una comisión reguladora independiente declaró a Dwomoh culpable de una infracción «muy grave» y «totalmente inaceptable». La investigación se centró en incidentes que involucraron a un jugador sub-21 de origen indio. La víctima, identificada como «Jugador A» en los documentos oficiales de la FA, sufrió comentarios discriminatorios en dos ocasiones durante los últimos meses de 2025.

Según el Watford Observer, el informe menciona frases como «el marrón no es un color» y «¿qué tal te va la tiendecita de la esquina?». Los hechos ocurrieron en el centro de entrenamiento de London Colney, durante los calentamientos previos a los partidos sub-21 contra el Swansea City el 27 de octubre y el Colchester United el 4 de noviembre.