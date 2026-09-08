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Un ex del Tottenham sorprende al Lille mientras Ethan Mbappe ve la ROJA en un thriller de la Champions League
El Betis celebra su regreso a la Champions League con una victoria
El Betis celebró su regreso a la Liga de Campeones con una vibrante victoria de remontada a domicilio ante el Lille. El exdelantero del Tottenham Parrott marcó el gol decisivo para poner el broche a una noche cargada de acción para el club español.
El Lille dominó gran parte de la primera mitad y se adelantó en dos ocasiones en un duelo de ida y vuelta. Sin embargo, una actuación llena de carácter tras el descanso y una tarjeta roja crucial para el conjunto francés permitieron al equipo español llevarse los tres puntos.
- AFP
Parrott continúa su impresionante estado de forma con el Real Betis
Ayase Ueda, fichado este verano procedente del Feyenoord, marcó su segundo gol en otros tantos partidos al cabecear a bocajarro un preciso envío de Mbappe. Marc Bartra devolvió pronto la igualada al Betis con un cabezazo en plancha tras un centro tenso de Pablo Fornals, pero un remate de cabeza de Alexsandro a la salida de un córner de Gaetan Perrin volvió a adelantar al Lille.
Bartra volvió a empatar apenas tres minutos después de la reanudación, desviando ligeramente de cabeza una falta lanzada por Isco para superar a Berke Ozer. Parrott completó entonces la remontada con un disparo raso al palo largo.
El tanto de la victoria puso de relieve el gran momento de forma de Parrott desde su llegada al Betis el mes pasado. El ex del Tottenham ya había demostrado su calidad tras marcar el único gol en la victoria del viernes contra el Real Madrid.
La tarjeta roja de Mbappe agrava la desgracia del Lille
La noche del Lille empeoró rápidamente poco después del gol de la victoria de Parrott. Ethan Mbappe, hermano de la estrella del Real Madrid Kylian, vio la tarjeta roja después de que pareciera dar un codazo a Natan lejos del balón.
A pesar de quedarse con diez hombres, el conjunto francés apretó en busca del empate en los últimos minutos. Introdujo varios refuerzos ofensivos, entre ellos el exdelantero de Arsenal y Chelsea Olivier Giroud, en un intento de superar a su rival.
Sin embargo, la defensa del Betis se mantuvo firme ante el asedio final. El conjunto español resistió la presión final para sellar una histórica victoria europea en suelo francés.
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Ambos equipos vuelven a centrar su atención en la liga nacional
La sufrida victoria da al Betis un impulso inicial vital en su regreso a la máxima competición europea. El conjunto español buscará ahora trasladar esa dinámica positiva a la competición doméstica cuando visite al Villarreal en Liga.
Mientras tanto, el Lille debe dejar atrás rápidamente esta frustrante derrota. El conjunto francés recibirá al Troyes en la Ligue 1 en su próximo partido con el objetivo de reaccionar.
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