Ayase Ueda, fichado este verano procedente del Feyenoord, marcó su segundo gol en otros tantos partidos al cabecear a bocajarro un preciso envío de Mbappe. Marc Bartra devolvió pronto la igualada al Betis con un cabezazo en plancha tras un centro tenso de Pablo Fornals, pero un remate de cabeza de Alexsandro a la salida de un córner de Gaetan Perrin volvió a adelantar al Lille.

Bartra volvió a empatar apenas tres minutos después de la reanudación, desviando ligeramente de cabeza una falta lanzada por Isco para superar a Berke Ozer. Parrott completó entonces la remontada con un disparo raso al palo largo.

El tanto de la victoria puso de relieve el gran momento de forma de Parrott desde su llegada al Betis el mes pasado. El ex del Tottenham ya había demostrado su calidad tras marcar el único gol en la victoria del viernes contra el Real Madrid.