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Un estudio revela que el 75 % de los estadounidenses tiene previsto seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026
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Conclusiones principales
La encuesta, realizada por Full Circle Research en marzo, se llevó a cabo entre 2.000 adultos estadounidenses.
Estos fueron los resultados clave:
• Una clara mayoría de los estadounidenses está convencida, ya que el 75 % espera seguir el torneo de 2026 de alguna forma
• El compromiso más intenso es más limitado, ya que solo el 26 % afirma que tiene previsto ver «muchos» partidos
• Esa cifra aumenta significativamente entre los millennials, donde el 37 % espera seguirlo de cerca
Sports Business Journal llevó a cabo la investigación antes de su conferencia «Business of Soccer», que comienza el miércoles.
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Otras conclusiones clave
Si se analiza más a fondo, los datos muestran que las familias y los residentes de las ciudades sede son los que impulsan el interés; sin embargo, como ya es habitual, el coste sigue siendo un obstáculo importante para los aficionados que desean asistir:
• El interés es mayor en los mercados de las ciudades sede, donde el 42 % de los residentes tiene previsto seguir el evento de cerca, frente al 22 % en las zonas suburbanas y solo el 16 % en las comunidades rurales
• Las familias son un factor determinante, ya que el 43 % de los encuestados con hijos menores de 16 años afirma que lo verá «mucho», frente al 17 % de los que no tienen hijos
• El interés va en aumento, ya que el 48 % de los estadounidenses está más interesado que en 2022, y el hecho de que Norteamérica sea la sede se cita como un factor clave
• Existe un interés real por asistir, ya que el 63 % de los aficionados interesados tiene al menos cierta probabilidad de acudir a un partido
• El coste se perfila como el mayor obstáculo, ya que el 57 % menciona el precio de las entradas como motivo de preocupación, y la mayoría no está dispuesta a pagar más de 250-500 dólares por entrada.
• Solo un tercio de los encuestados mencionó la seguridad como motivo de preocupación.
«Puede que se incline hacia los aficionados con mayores ingresos y más comprometidos»
Al analizar los resultados, Jed Pearsall, presidente de Performance Research, cree que hay un denominador común.
«Estos resultados sugieren que, aunque el interés por asistir es generalizado, la asistencia real puede inclinarse hacia los aficionados con mayores ingresos y más comprometidos, mientras que muchos otros optan por ver los partidos en casa o en pantallas públicas», afirmó Pearsall.
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¿Y ahora qué?
La Copa Mundial de la FIFA comienza el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.