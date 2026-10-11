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«¡Un error tonto por mi parte!», Manuel Neuer rompe su silencio sobre su pesadilla de error a los nueve segundos
Neuer comete uno de los errores más caros en solo nueve segundos
Manuel Neuer sufrió un inicio de pesadilla en el empate 2-2 del Bayern de Múnich contra el Augsburgo, al cometer un error impropio de él en los primeros instantes. El veterano guardameta calculó mal un control largo dentro de su área, lo que permitió a Robin Fellhauer quitarle el balón y empujarlo a la red con la portería vacía.
El gol se registró antes de los nueve segundos, lo que estableció un récord como el tanto más tempranero encajado en la historia de la Bundesliga.
Neuer asumió su responsabilidad tras el partido y admitió su papel en ese revés inicial.
- Jan Huebner
Un portero reflexiona sobre un momento tonto de pesadilla
Hablando después del dramático derbi, Neuer se mostró sincero sobre su lapsus de concentración. «El primer gol que encajamos fue un error tonto por mi parte», admitió Neuer.
«No muchos de nosotros hemos tenido un partido como el de hoy».
«Fue extraño que marcáramos tantos goles que luego fueron anulados».
La fe se mantuvo pese al golpe inicial
A pesar del terrible inicio, Neuer insistió en que mantuvo la convicción de que el Bayern se recuperaría y sumaría los tres puntos. «Todavía tenía esperanza, porque era el primer minuto», explicó Neuer.
«La posibilidad de que aún pudiéramos remontar el partido era grande.»
«Creo que tuvimos las ocasiones, pero simplemente no las aprovechamos. Hubo un poco de mala suerte con los fueras de juego ajustados.»
- Getty Images Sport
La atención se centra en la rápida reacción
El Bayern reaccionó con goles de Ismael Saibari y del suplente Nathaniel Brown, pero el tanto de Rodrigo Ribeiro en la segunda parte aseguró que el Augsburg sumara un punto. Neuer rechazó el disparo de Calvin Brackelmann antes de que Ribeiro aprovechara el rechace.
El internacional alemán intentará dejar atrás el error cuando el Bayern se enfrente al Viking en la Champions League el martes.
La plantilla de Kompany sigue con ganas de reaccionar de inmediato.
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