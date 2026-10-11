«¡Un error tonto por mi parte!», Manuel Neuer rompe su silencio sobre su pesadilla de error a los nueve segundos

Manuel Neuer sufrió un inicio de pesadilla en el empate 2-2 del Bayern de Múnich contra el Augsburgo, al cometer un error impropio de él en los primeros instantes. El veterano guardameta calculó mal un control largo dentro de su área, lo que permitió a Robin Fellhauer quitarle el balón y empujarlo a la red con la portería vacía.

El gol se registró antes de los nueve segundos, lo que estableció un récord como el tanto más tempranero encajado en la historia de la Bundesliga.

Neuer asumió su responsabilidad tras el partido y admitió su papel en ese revés inicial.