Getty Images
Traducido por
«Un error monumental»: Mikel Arteta, en el punto de mira por su alineación tras la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup
La apuesta de Arteta en la alineación le sale mal
La larga espera del Arsenal por un título continúa tras una tarde decepcionante en Wembley, pero los comentarios posteriores al partido se han centrado en las decisiones tácticas de Mikel Arteta. A pesar de que Raya es el portero titular indiscutible en el Emirates, Arteta decidió seguir apostando por Kepa, que había jugado en todas las rondas anteriores de la competición esta temporada.
La decisión resultó ser un punto de inflexión por todas las razones equivocadas. A la hora de juego, un lapsus de concentración del exjugador del Chelsea permitió a O'Reilly abrir el marcador. La joven estrella del Manchester City duplicó su cuenta solo cuatro minutos después, dejando al Arsenal con una tarea demasiado difícil y prolongando su sequía de títulos más allá de los cinco años.
- Getty Images Sport
Arteta, acusado de cometer un «error garrafal»
Jamie Redknapp se mostró muy crítico en su valoración de la dirección del equipo y calificó la decisión de dejar a Raya en el banquillo como un «error monumental» durante su análisis posterior al partido. El comentarista argumentó que los afectos nunca deberían haber influido en un partido de tal importancia, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad imperiosa del Arsenal de hacerse con un título importante.
En declaraciones a Sky Sports, Redknapp dijo: «Sé que la gente dirá que es por sentimentalismo porque ha jugado en las rondas anteriores, pero Kepa no es tan bueno como Raya; por eso es tu suplente. Entonces, ¿por qué en una gran final, cuando intentas cruzar la línea de meta y llevas tanto tiempo sin ganar un trofeo, decides alinearlo? Hay que asumir la responsabilidad de eso; es un error monumental. No digo que sea un mal portero, pero no es tan bueno como Raya y le ha salido el tiro por la culata. Se puede dar la vuelta al argumento y decir que [James] Trafford tampoco es el número uno, pero hizo tres grandes paradas y luego apenas fue puesto a prueba».
Richards se hace eco de las preocupaciones sobre la selección
El mismo parecer lo compartió el también comentarista Micah Richards, quien señaló que la diferencia técnica entre los dos porteros del Arsenal era demasiado notable como para ignorarla en una final. Aunque el Manchester City también alineó a un portero suplente, James Trafford, Richards señaló que las circunstancias eran diferentes, dada la profundidad de la plantilla del City y el propio rendimiento de Trafford ese día.
Richards añadió: «Creo que tienes razón. Cuando preguntaste por los porteros al principio, Trafford fue fichado como titular, estaba preparado; simplemente es que Donnarumma salió al mercado. La diferencia entre Raya y Kepa es tan grande que, en un partido importante, piensas: “tienes que apostar por Raya”. Mira, podemos hablar de ello después [del partido], pero en última instancia estamos hablando de ello porque [apostar por Kepa en lugar de Raya] le costó el partido al Arsenal».
- Getty Images
La sequía de títulos del Arsenal continúa
La derrota es un trago amargo para los Gunners, que esperaban que la final de la Carabao Cup fuera el trampolín para un final de temporada exitoso. En cambio, la atención se centra ahora en si la fidelidad de Arteta hacia los jugadores del plantillazo en las competiciones de copa está obstaculizando la capacidad del club para ganarlas.
Mientras el City celebra otro título nacional, el Arsenal debe ahora reorganizarse para lo que queda de la campaña de la Premier League. Sin embargo, las dudas en torno a la negativa de Arteta a alinear a su once más fuerte en una final probablemente persistirán mientras el club busca su primer título importante desde 2020.
Anuncios