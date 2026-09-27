El duelo de la Nations League en el Ullevaal Stadion se presentaba como un choque de pesos pesados entre Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, aunque este último se vio obligado a seguir los compases iniciales desde el banquillo. A pesar de la ausencia de la superestrella del Al-Nassr en el once inicial, el partido cobró vida con un ritmo increíble. Joao Neves, que celebraba su 22º cumpleaños, estuvo a punto de marcar en una ocasión tan señalada al rematar de cabeza justo por encima del larguero en el minuto 13, dejando clara la intención inicial de Portugal de dominar la posesión y el territorio.

Noruega respondió por medio de su delantero talismán, Haaland, cuyo disparo con marchamo de gol fue repelido con maestría por las piernas de Diogo Costa. Esa ocasión desperdiciada resultó costosa apenas unos instantes después, en el minuto 17. Joao Felix, que ya había mostrado antes su instinto letal con un gol de la victoria ante Gales, recibió el balón en la frontal del área y definió con calma para adelantar a los visitantes.