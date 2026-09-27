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Un error garrafal de Orjan Nyland da la victoria a Portugal mientras Goncalo Ramos marca para aguar el gol de Erling Haaland
Portugal golpea primero pese a la amenaza de Haaland
El duelo de la Nations League en el Ullevaal Stadion se presentaba como un choque de pesos pesados entre Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, aunque este último se vio obligado a seguir los compases iniciales desde el banquillo. A pesar de la ausencia de la superestrella del Al-Nassr en el once inicial, el partido cobró vida con un ritmo increíble. Joao Neves, que celebraba su 22º cumpleaños, estuvo a punto de marcar en una ocasión tan señalada al rematar de cabeza justo por encima del larguero en el minuto 13, dejando clara la intención inicial de Portugal de dominar la posesión y el territorio.
Noruega respondió por medio de su delantero talismán, Haaland, cuyo disparo con marchamo de gol fue repelido con maestría por las piernas de Diogo Costa. Esa ocasión desperdiciada resultó costosa apenas unos instantes después, en el minuto 17. Joao Felix, que ya había mostrado antes su instinto letal con un gol de la victoria ante Gales, recibió el balón en la frontal del área y definió con calma para adelantar a los visitantes.
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Dias frena a su compañero del City en una exhibición defensiva magistral
Por primera vez en meses por detrás en casa, Noruega se lanzó con todo al ataque para encontrar el empate antes del descanso. Tuvo una ocasión de oro cuando Costa solo pudo despejar un disparo directamente a los pies de Haaland. El delantero del Manchester City parecía tener el gol asegurado, pero se topó con un sensacional bloqueo en una entrada deslizante de su compañero de club Ruben Dias. El defensa portugués se lanzó delante del balón para conservar la ventaja, ilustrando la solidez defensiva que ha permitido a Portugal mantener su portería a cero en la primera parte en seis partidos consecutivos.
La unidad defensiva de Portugal siguió bajo una enorme presión a medida que avanzaba la primera parte, con Costa interviniendo en varias ocasiones para hacer frente al poderío aéreo de Haaland. El guardameta detuvo dos potentes remates de cabeza del delantero, mientras que Sander Berge también estuvo cerca, enviando un cabezazo ligeramente fuera del poste. A pesar de estos sustos, el equipo de Jorge Jesus logró capear el temporal y se marchó al descanso con su escasa ventaja de un gol intacta, mientras la afición local se frustraba cada vez más por la incapacidad de su equipo para transformar sus fases de dominio en goles.
Un error de Nyland regala a Ramos el gol decisivo
Noruega por fin encontró el gol al inicio del segundo periodo, y no sorprendió ver a Haaland en el centro de la acción. Seis minutos después de la reanudación, el prolífico delantero fue el más rápido en reaccionar a un balón suelto dentro del área para empujarlo a la red desde cerca. Este tanto elevó su notable cifra internacional hasta los 65 goles en solo 57 partidos con su selección. Además, amplió su increíble racha individual, ya que ahora ha visto puerta en 16 de sus últimas 17 apariciones oficiales con la selección noruega.
Sin embargo, la alegría en Oslo duró poco debido a un catastrófico lapsus de concentración de Nyland apenas tres minutos después del empate. El veterano guardameta intentó un pase rutinario desde atrás, pero entregó el balón directamente a Goncalo Ramos. El delantero del AC Milan no necesitó una segunda invitación y mostró una gran sangre fría para picar el balón por encima del portero, que estaba fuera de posición, y mandarlo a la red vacía para firmar su 12.º gol internacional.
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Brasil se mantiene firme en lo más alto del Grupo A4
El drama continuó poco después, ya que la noche de pesadilla de Nyland estuvo a punto de empeorar. Ramos ganó al portero en un balón largo al espacio y volvió a marcar a puerta vacía, pero la bandera del asistente evitó una mayor humillación para Nyland, ya que el gol fue anulado por fuera de juego. El tramo final del partido se convirtió en un intercambio frenético mientras Noruega buscaba un segundo empate, pero la defensa de Portugal, liderada por el sobresaliente Costa, resistió una avalancha de balones largos y centros para asegurar los tres puntos en un ambiente hostil.
Este resultado supone un logro importante para Portugal, que ahora ha ganado siete de sus últimos diez partidos y sigue invicta en los dos primeros encuentros de la era Jorge Jesus. Al poner fin a la racha de 14 partidos sin perder de Noruega en casa, la selección portuguesa se colocó líder del Grupo A4 de la Nations League, prolongando su tendencia a empezar con fuerza en esta competición. Para Noruega, fue una historia ya conocida de frustración ante este rival en concreto, al sufrir su novena derrota en 12 enfrentamientos y seguir estancada en tres puntos tras sus dos primeros partidos de la campaña.
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