¿Un error de José Mourinho? La leyenda del Chelsea Gus Poyet explica por qué los Blues acertaron al elegir a Xabi Alonso en lugar del «Special One»

El fichaje de Alonso acabó con los rumores sobre una tercera etapa de José Mourinho, quien ahora está a punto de volver al Real Madrid. Aunque Mourinho ganó tres Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield en sus etapas en el Chelsea, su rendimiento ha sido irregular en los últimos años. Poyet cree que la plantilla actual impulsó la decisión de cambiar. «Adoro a José y pensaba que sería una leyenda del Chelsea para siempre. Pero se trata más de los jugadores, no de él», señaló Poyet. «Con Xabi Alonso podemos construir algo diferente con las características de la plantilla».