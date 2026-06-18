«¡Un equipo mejor sin él!»: instan a Cristiano Ronaldo a aceptar un papel de suplente en la selección de Portugal para llegar lejos en el Mundial 2026

El empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026 reavivó el debate sobre la titularidad de Ronaldo. Aunque es el máximo goleador de la selección, su actuación en el Grupo K recibió críticas de aficionados y expertos.

Boateng, exjugador de AC Milan y Barcelona, declaró a SBS Sport que el futbolista de 41 años lastra el juego ofensivo y debería ceder protagonismo por el bien de la selección.