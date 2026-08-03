Un terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter sacudió la mayoría de las provincias de Egipto en las primeras horas de la mañana de este lunes.

El Instituto Nacional de Investigaciones Astronómicas y Geofísicas informó de que el temblor se registró a 38 kilómetros al norte de Suez.

El Ministerio de Salud señaló, a través de su cuenta en Facebook, que el seguimiento sobre el terreno detectó únicamente un número limitado de heridas leves, que fueron atendidas sin que se registraran fallecimientos.

Muchos usuarios reaccionaron en las redes sociales a la intensidad del terremoto, que se produjo a las tres de la madrugada, hora de Egipto.

Los artistas encabezaron las reacciones al terremoto, aunque las figuras del mundo del deporte no reaccionaron, salvo Ahmed Sayed Zizo, estrella del Al Ahly.