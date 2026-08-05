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Ryan Tolmich

Traducido por

«Un enfoque diferente, un mensaje diferente, ideas diferentes»: Folarin Balogun, Diego Luna y los grandes ganadores y perdedores del regreso de Mauricio Pochettino a la selección de Estados Unidos

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
F. Balogun

GOAL analiza quién sale beneficiado por la decisión sobre el entrenador y quién tiene ahora trabajo por hacer

El día en que se anunció su regreso a la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino quiso dejar algo claro: esto es borrón y cuenta nueva. No es una continuación del proyecto de 2026, sino uno completamente nuevo. Por eso, las reglas y la estructura que marcaron el enfoque de cara al Mundial de 2026 ya no sirven, en gran parte porque el camino hacia 2030 exige algo muy diferente.

Aun así, por muy limpio que esté el folio, la contratación de Pochettino es un regreso, no una llegada. Puede que no esté construyendo del mismo modo que lo hizo durante los dos últimos años, pero sí está construyendo sobre ello. Y, como resultado, llega con una base. Para algunos, esa base será reconfortante. Para otros, supone una cuesta arriba.

«Algunos jugadores no están contentos con nuestro nombramiento», dijo Pochettino, «y es bueno saber si alguien no está contento, pero va a ser un enfoque diferente, un mensaje diferente, ideas diferentes. Todo va a ser diferente. Los jugadores necesitan conocernos, pero tienen que estar preparados porque todo va a ser diferente».

Incluso con esas diferencias, como dijo Pochettino, algunos estarán más contentos con su regreso que otros. Algunos saldrán beneficiados, mientras que otros tendrán que dar ese paso extra en los próximos años. Con eso en mente, GOAL analiza quiénes ganan y quiénes pierden con el regreso de Pochettino...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: las estrellas revelación del Mundial

    Varias estrellas de la selección de Estados Unidos realmente elevaron su perfil este verano. Folarin Balogun se convirtió en un nombre conocido, en su mayor parte por razones futbolísticas. Malik Tillman deslumbró con sus acciones a balón parado. Alex Freeman completó su meteórico ascenso con un gol, al tiempo que se mostró como un proyecto de élite en un papel complicado.

    Esos tres tienen 25, 24 y 21 años, respectivamente. Formarán la base del Mundial de 2030, y todos llevaron su juego al siguiente nivel con Pochettino, que sin duda los ve como jugadores sobre los que construir.

    Ningún puesto está garantizado, por supuesto, como ha dicho Pochettino repetidamente. Sin embargo, hay una columna vertebral ahí, y esa columna vertebral tiene potencial para mejorar, algo que solo ayudará a los jugadores tanto a nivel de clubes como internacional.

    • Anuncios
  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    PERDEDOR: la generación dorada

    Mientras esas estrellas emergentes estarán entrando en su mejor momento, los principales miembros de la «Generación Dorada» estarán ya en la recta final del suyo. Christian Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie tendrán 31 años en el próximo Mundial. Tim Weah tendrá 30. Sergino Dest tendrá 29.

    Todos los mencionados han sido pilares de este equipo a lo largo de dos ciclos mundialistas, y seguirán siéndolo de ahora en adelante. Sin embargo, como mínimo, ha llegado el momento de empezar a preparar planes de contingencia. Sus puestos ya no están asegurados y ya no queda la preparación hacia 2026 como red de seguridad. Ahora todo se enfoca en el futuro y, simplemente por cuestión de perfil de edad, existe un escenario en el que Pochettino podría estar pensando más allá de algunos jugadores clave.

    Eso no es seguro, por supuesto. Las caras más conocidas de la USMNT podrían seguir triunfando en Europa e incluso ir un paso más allá en estos próximos años. Ahora, eso sí, tienen más presión para hacerlo. Para los seleccionadores, existe la necesidad de ser implacables a la hora de dar paso a una nueva generación. Pochettino es un entrenador con la mentalidad y la reputación para hacerlo. Pasar página con las estrellas es muy, muy difícil, tanto dentro como fuera del campo, pero Pochettino tiene el perfil para hacerlo de verdad si considera que es necesario.

    El Mundial de 2026 fue la culminación de un ciclo de ocho años y ahora comienza uno nuevo. La pelea por formar parte de él empieza ahora, y en esa pelea entra todo el mundo.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    GANADOR: Jóvenes promesas

    En sus primeras conversaciones con los medios tras su vuelta al cargo, Pochettino habló largo y tendido sobre la próxima generación. Hay muchísimos jugadores con los que está ilusionado por trabajar en los próximos años. Quería presentar a algunos de ellos en este último ciclo, pero sencillamente se quedó sin tiempo, algo natural cuando un Mundial está tan cerca.

    Así que no sorprenda ver pronto en la ecuación nombres como Julian Hall, Zavier Gozo y Adri Mehmeti. No sorprenda tampoco ver aparecer en algún momento de este ciclo a Cavan Sullivan y Mathis Albert. Y ojo también al próximo Alex Freeman que pueda surgir de la nada. No faltan vías para llegar a la USMNT, y Pochettino ahora sí tiene el tiempo y la libertad para explorar todas las diferentes formas de añadir talento.

    Mientras tanto, esos jugadores observarán con entusiasmo el historial de Pochettino. Ahí están Harry Kane, Son Heung-min y Cole Palmer. Ahí están Freeman, Balogun y Tillman. Pocos entrenadores tienen un currículum así con el talento joven, así que para las estrellas más prometedoras del fútbol estadounidense, el regreso de Pochettino podría cambiarles la carrera.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: las ocasiones en las que el Mundial estuvo a punto de escaparse

    Aunque la plaza de ningún jugador está asegurada, tampoco se ha pasado página con nadie. Aun así, para algunos futbolistas se avecinan momentos muy incómodos si quieren volver a la USMNT.

    Diego Luna, Tanner Tessmann y Aidan Morris eran aspirantes al Mundial. Ninguno entró en la convocatoria. Sin embargo, todos tienen el talento y el perfil para ayudar de verdad a este equipo de cara al futuro. Aun así, será extraño volver al equipo y trabajar con el mismo seleccionador que no contó con ellos este verano. Al final, todo dependerá de cómo maneje cada uno esa incomodidad, porque no habrá forma de evitarla.

    Lo mismo ocurre con alguien como Yunus Musah, que ha estado fuera del radar durante la mayor parte de un año. John Tolkin, Jack McGlynn, Patrick Schulte: la lista sigue. Durante su primera etapa, Pochettino trabajó con decenas de jugadores, pero solo 26 fueron al Mundial. Una de las partes más difíciles para un seleccionador que afronta un segundo ciclo es gestionar a esos que no estuvieron entre los 26, y una de las más difíciles para los jugadores es volver a trabajar con un técnico que, a fin de cuentas, no los llevó al torneo de sus sueños.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    GANADOR: U.S. Soccer

    Aunque la forma en que terminó la trayectoria en el Mundial sin duda mermó el ambiente positivo, no se puede negar que se había generado impulso en las semanas previas. La siguiente gran tarea de U.S. Soccer era encontrar la manera de aprovechar ese impulso y, al mismo tiempo, abordar las carencias que actualmente lastran al fútbol estadounidense en su conjunto.

    ¿Es Pochettino la persona adecuada para hacerlo? Solo el tiempo lo dirá. Eso sí, tiene ventajas evidentes. Conoce el sistema y el contexto y es, objetivamente, un entrenador de primer nivel. Es alguien que sigue ilusionando a donantes y aficionados, y un técnico para el que, por lo general, los jugadores quieren jugar. No hay muchas personas ahí fuera que reúnan todas esas condiciones. Son pocos los que están dispuestos y capacitados para asumir este trabajo en particular.

    Así que U.S. Soccer consigue a su figura visible, alguien que puede tanto representar al fútbol estadounidense como cambiarlo. Ahora les toca a Pochettino, a su cuerpo técnico y a la federación hacer que todo funcione, pero no se puede negar que están ahí los ingredientes para lograr algo mejor de lo que hemos visto.

  • Josh Sargent, Toronto FCGetty

    PERDEDOR: Los jugadores con más experiencia y un papel secundario

    Si un internacional de Estados Unidos tenía más de, pongamos, 25 años y realmente no entraba en los planes para el Mundial, cuesta imaginar que eso vaya a cambiar.

    Probablemente, de todos modos, tampoco habría cambiado. Quien fuera contratado para este puesto iba, de forma bastante evidente, a incorporar caras nuevas, muchas de ellas jóvenes. Sin embargo, siempre había margen para una diferencia de criterio. Quizá a otro entrenador le encantarían las cosas que hace cierto veterano. Quizá su sistema exigiría un perfil distinto. Quizá habría margen para dar un paso al frente y convertirse en uno de los hombres de confianza del nuevo técnico.

    En cambio, vuelve Pochettino, y volverá con opiniones sobre la mayoría de las personas de esa franja de edad. Ha trabajado con jugadores como Josh Sargent, James Sands, Gianluca Busio y Kristoffer Lund, y aunque cada uno de ellos puede mejorar, ahora tendrán ese paso extra que dar porque tendrán que cambiar una opinión. Es un nuevo comienzo, dijo Pochettino, pero es imposible que sea totalmente nuevo, especialmente para los jugadores que no parecían estar particularmente cerca de entrar en su equipo para el Mundial.