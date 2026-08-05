El día en que se anunció su regreso a la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino quiso dejar algo claro: esto es borrón y cuenta nueva. No es una continuación del proyecto de 2026, sino uno completamente nuevo. Por eso, las reglas y la estructura que marcaron el enfoque de cara al Mundial de 2026 ya no sirven, en gran parte porque el camino hacia 2030 exige algo muy diferente.

Aun así, por muy limpio que esté el folio, la contratación de Pochettino es un regreso, no una llegada. Puede que no esté construyendo del mismo modo que lo hizo durante los dos últimos años, pero sí está construyendo sobre ello. Y, como resultado, llega con una base. Para algunos, esa base será reconfortante. Para otros, supone una cuesta arriba.

«Algunos jugadores no están contentos con nuestro nombramiento», dijo Pochettino, «y es bueno saber si alguien no está contento, pero va a ser un enfoque diferente, un mensaje diferente, ideas diferentes. Todo va a ser diferente. Los jugadores necesitan conocernos, pero tienen que estar preparados porque todo va a ser diferente».

Incluso con esas diferencias, como dijo Pochettino, algunos estarán más contentos con su regreso que otros. Algunos saldrán beneficiados, mientras que otros tendrán que dar ese paso extra en los próximos años. Con eso en mente, GOAL analiza quiénes ganan y quiénes pierden con el regreso de Pochettino...