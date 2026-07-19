Según el diario «Bild», el delantero del TSG Hoffenheim fichará pronto por el RB Leipzig, rival del Dortmund en la Bundesliga. Desde la semana pasada se conocía el interés del club sajón en el jugador de 23 años.
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¡Un duro revés para el BVB! El Borussia Dortmund se quedará sin fichar al jugador que deseaba
Según dichas informaciones, el Leipzig lidera las negociaciones y el RB ya habría decidido activar la cláusula de rescisión de 29 millones de euros del delantero. El jugador tampoco vería con malos ojos fichar por el actual subcampeón.
Así, el BVB se quedaría sin refuerzo. En Dortmund ven a Asllani como el sustituto perfecto para el centro del ataque, si Serhou Guirassy finalmente se marcha en este mercado.
El futuro del delantero guineano, que tiene una cláusula de 35 millones solo para grandes clubes, aún es incierto.
Su cláusula, válida solo hasta el 15 de julio, parece garantizar su continuidad, aunque una venta sigue siendo posible. De concretarse, Asllani ya podría haber fichado por otro club.
- Getty Images
¿Ya hay acuerdo entre Fisnik Asllani y el BVB?
En las últimas semanas, varias fuentes kosovares aseguraron que el fichaje de la delantera por el Borussia Dortmund era inminente. A finales de junio, el periodista Arlind Sadiku afirmó que ya se habían cerrado todos los detalles del traspaso.
Sin embargo, el diario catalán Sport afirmó que aún no había acuerdo porque el FC Barcelona seguía en la puja.
Asllani, de 23 años, marcó 11 goles y dio 10 asistencias en 35 partidos la temporada pasada, lo que lo convirtió en uno de los delanteros más codiciados de la liga.
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