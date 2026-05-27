Gordon prefiere fichar por un equipo español. Le atrae el proyecto deportivo del noreste de España, liderado por el entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y el presidente Joan Laporta.

La reciente visita de Deco, con Bojan Krkic y Joao Amaral a Londres, inclinó la balanza.

Aunque oficialmente también contactaron con el delantero del Chelsea, Joao Pedro, la prioridad era fichar a Gordon. Esta ofensiva de encanto en Londres habría dado sus frutos y marcado la diferencia.