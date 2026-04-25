Un duro golpe para la estrella del Real Madrid: según un informe, se perderá el Mundial

Según el periodista Miguel Ángel Díaz, la lesión de Militão es más grave de lo esperado. El defensa de 28 años se lastimó de nuevo la pierna izquierda en la victoria 2-1 sobre el Alavés, y los últimos exámenes confirman el peor pronóstico.

El informe confirma que se reabrió una cicatriz antigua y necesitará cirugía, lo que lo margina de la competición internacional este verano y le impide representar a Brasil en la gran cita mundialista, donde se le esperaba como pieza clave de la defensa.