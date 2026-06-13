Un duro golpe para el Real Madrid en el caso Negreira

Para mantenerse en la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez aprovechó el «caso Negreira» y anunció que entregaría a Aleksander Ceferin, en la final de la Champions, un expediente de 500 páginas.

Anunció que, en la final de la Liga de Campeones, entregaría a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, un expediente de 500 páginas.

Según el diario Sport, Pérez cumplió su promesa y entregó el expediente a Ceferin; sin embargo, esos documentos no tienen valor legal para que la UEFA emita una resolución.

No habrá decisión mientras la justicia española no dicte sentencia firme.

Según «La Vanguardia», la UE respeta los procedimientos nacionales y no interviene cuando los casos pasan a la vía judicial.

Mientras el caso esté en los tribunales, la UEFA no actuará.

Ni La Liga, ni la Federación Española ni el Consejo Superior de Deportes han impuesto sanciones.