Un duro golpe para Alemania: la estrella del Bayern de Múnich se perderá el Mundial tras lesionarse en un entrenamiento

El seleccionador admitió que la baja repentina de la joven promesa ha ensombrecido los preparativos del equipo. Nagelsmann, consternado, declaró: «Lo siento muchísimo por Lenny.

Es un golpe enorme para él y para todos nosotros que se pierda el Mundial. Es un pequeño consuelo que sea joven y tenga muchos torneos por delante. Nos hubiera encantado tenerlo en el equipo.

Con Assan Ouedraogo, que como Lenny tuvo un gran inicio con nosotros, seguiremos adelante; es talentoso y esperamos que juegue con valentía y libertad».