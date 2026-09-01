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Un dúo olvidado podría seguir a Jack Grealish fuera del Etihad, ya que Enzo Maresca aparta a una pareja del Manchester City en la limpieza del último día de mercado
El Manchester City prepara una doble salida
Según Manchester Evening News, el City está ultimando las salidas del defensa Bah y del mediapunta Echeverri antes del cierre del mercado de fichajes. La reducción de la plantilla llega después de la cesión de Grealish al Everton como parte del acuerdo que lleva a Iliman Ndiaye al Etihad. El nuevo técnico, Maresca, ha decidido que ninguno de los dos jóvenes entra en sus planes para el primer equipo de cara a la temporada 2026-27.
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Un club de la Bundesliga apunta a un defensa
Bah está a punto de unirse al Augsburg, de la Bundesliga, en una cesión inicial que incluye una opción para hacer permanente el traspaso el próximo verano por 18,5 millones de libras. El internacional sierraleonés de 20 años pasó las dos campañas anteriores cedido en Francia, en el Lens y el Niza. Fichado procedente del Real Valladolid por 7 millones de libras en 2025, el central sigue teniendo contrato en Mánchester hasta 2031.
El Benfica lidera la carrera por el mediapunta
El gigante portugués Benfica lidera la carrera para fichar a Echeverri con un acuerdo inicial de cesión que incluye una opción de compra. El argentino de 20 años llamó la atención en el Mundial de Clubes, pero su desarrollo se estancó durante complicadas cesiones en el Bayer Leverkusen y el Girona. Con contrato hasta 2028, el mediapunta solo ha disputado tres partidos con el primer equipo desde su llegada procedente de River Plate.
- Crystal Pix
Maresca reconfigura la plantilla del Etihad
Además de dar salida a opciones secundarias, el City trabaja contrarreloj para completar un fichaje récord en la historia del club por Enzo Fernandez y cerrar la llegada de Ndiaye. La agresiva actividad en el último día de mercado representa una oportunidad clave para que Maresca termine de perfilar su plantilla antes del parón internacional. Asegurar una profundidad de plantilla ideal sigue siendo imprescindible si el City quiere mantener una feroz pelea tanto en el frente nacional como en el europeo.
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