Según Manchester Evening News, el City está ultimando las salidas del defensa Bah y del mediapunta Echeverri antes del cierre del mercado de fichajes. La reducción de la plantilla llega después de la cesión de Grealish al Everton como parte del acuerdo que lleva a Iliman Ndiaye al Etihad. El nuevo técnico, Maresca, ha decidido que ninguno de los dos jóvenes entra en sus planes para el primer equipo de cara a la temporada 2026-27.