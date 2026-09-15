Aunque el arranque actual otorga al Arsenal y al Manchester City una ventaja evidente, la historia advierte contra las conclusiones prematuras. Desde el inicio de la máxima categoría del fútbol inglés, 80 equipos lograron ganar sus cuatro primeros partidos, pero solo 24 de ellos consiguieron finalmente conquistar el título de liga.
Esto significa que un comienzo perfecto no garantiza necesariamente que el equipo mantenga el mismo ritmo hasta el final de la temporada. En la era de la Premier League, solo nueve equipos lograron el título de los 28 que consiguieron ganar sus cuatro primeros partidos de forma consecutiva, siendo el último el Manchester City en la temporada 2023-2024.
Pero hay otro dato que podría inquietar a los perseguidores. En la historia de la Premier League, solo seis temporadas registraron el caso de dos o más equipos que lograron ganar todos sus cuatro primeros partidos. Por tanto, la presencia del Arsenal y el Manchester City juntos en la cima con puntuación perfecta no es algo habitual históricamente.
Y lo más interesante es que la historia no parece piadosa con los equipos que se quedan atrás pronto. Solo dos equipos lograron ganar el título de la Premier League después de haber estado a cinco puntos o más del liderato tras la disputa de cuatro jornadas.
El Manchester United consiguió esta hazaña cinco veces bajo el mando de sir Alex Ferguson, en las temporadas 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 y 2008-2009. El segundo equipo fue el Manchester City dirigido por Pep Guardiola, cuando logró remontar su desventaja y coronarse campeón en la temporada 2020-2021.
Este dato no significa que la carrera por el título se haya decidido en septiembre, pero revela que perder cinco puntos o más respecto al líder tras cuatro jornadas no es en absoluto una situación cómoda, según informó la BBC Sport.
Al final, no se puede afirmar que la carrera por el título de la Premier League se haya convertido oficialmente en una competición a dos tras apenas cuatro jornadas. La temporada es larga, y las lesiones, la presión de los partidos, el bajón de nivel y los periodos de calendario congestionado pueden cambiar por completo la forma de la competición. Pero los indicios actuales otorgan al Arsenal y al Manchester City una ventaja evidente.
Ambos equipos cuentan con 12 puntos de 12 posibles y ofrecen niveles defensivos sólidos, mientras que la mayoría de los rivales directos sufren problemas evidentes, ya sea a nivel de resultados, de defensa o de eficacia ofensiva.
Por ello, la verdadera pregunta en esta fase quizás no sea: "¿Se limita la carrera por el título al Arsenal y al Manchester City?", sino que tal vez la pregunta más apasionante sea: "¿Podrán el resto de los clubes despertar antes de que la diferencia temprana se convierta en una brecha difícil de cerrar?".