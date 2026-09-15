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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Un dúo en la cima y el caos por detrás: ¿se ha decidido pronto la forma de la carrera por la Premier League?

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Manchester United vs Manchester City
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Sunderland vs Arsenal
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Arsenal
Chelsea vs Hull
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Tottenham vs Everton
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Liverpool vs Fulham
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Inglaterra

La cima dice una cosa y la historia dice otra

Puede ser demasiado pronto para emitir juicios tras disputarse apenas cuatro jornadas de la Premier League, pero la tabla de clasificación ya ha comenzado a dibujar los primeros rasgos de la lucha por el título. Y aunque la temporada todavía está en sus inicios, el Arsenal y el Manchester City han logrado distanciarse de la mayoría de sus rivales, después de que ambos consiguieran el pleno de puntos, en un momento en el que tropezaron equipos de los que se esperaba que fueran protagonistas en la carrera por el campeonato.

¿Estamos entonces ante una lucha por el título ya reducida a dos equipos? ¿O es todavía prematuro hablar de ello? El Arsenal y el Manchester City, que ocuparon el primer y el segundo puesto en tres de las últimas cuatro temporadas, parecen hasta ahora a un nivel diferente al del resto de sus rivales, después de que cada uno sumara 12 puntos en cuatro partidos.

La diferencia no parece grande en esta etapa, pero encierra un dato importante: ambos equipos se distancian por cuatro puntos del Leeds United y el Hull City, que "están firmando un gran inicio, aunque lo más probable es que este dúo no sea un verdadero protagonista en la carrera por el título", y les separan cinco puntos del resto de los equipos.

  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal: el campeón vigente se impone desde temprano

    El Arsenal afronta la temporada como campeón vigente y máximo candidato a retener el título, después de haber logrado bajo la dirección de Mikel Arteta poner fin a una larga sequía de títulos que se prolongó durante 22 años.

    El equipo se apoyó durante la temporada pasada en un estilo de juego a menudo descrito como basado en desgastar al rival, antes de comenzar la nueva temporada de una manera más contundente y convincente, según informó la "BBC Sport".

    El inicio fue de lo más llamativo, después de que el Arsenal superara al Manchester City por un contundente 3-0 en el partido de la Community Shield, antes de proseguir su racha de victorias ante el Coventry, el Aston Villa, el Chelsea y el Sunderland, además de su triunfo sobre el Nápoles en la Liga de Campeones.

    Contabilizando los resultados de la temporada pasada, el Arsenal ha alcanzado ahora nueve victorias consecutivas en la Premier League. En cuanto a su última derrota en cualquier competición durante el tiempo reglamentario, se produjo ante el Manchester City el 19 de abril.

    Estas cifras conceden al Arsenal una clara ventaja psicológica y técnica, sobre todo porque el equipo no se ha limitado a sumar puntos, sino que ha mostrado una gran capacidad para prolongar sus victorias y afrontar los diferentes partidos.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca conduce al City al pleno de victorias

    Por otro lado, el panorama parece más complicado en el Manchester City, especialmente tras la marcha de Pep Guardiola, el técnico que llevó al equipo a seis títulos en diez años, entre ellos el histórico triplete.

    Enzo Maresca, exayudante de Guardiola, asumió el cargo y logró conducir al equipo a cuatro victorias consecutivas en la liga, después de la derrota que sufrió ante el Arsenal en Cardiff.

    El City venció al Bournemouth, al Crystal Palace y al Coventry, y también consiguió una victoria sobre el Oporto en la Liga de Campeones, antes de resolver el derbi de Mánchester ante el United por 1-0.

    Erling Haaland marcó el único gol del partido, pero la victoria no estuvo exenta de polémica, después de que el comité de árbitros de la Premier League reconociera posteriormente la existencia de un error arbitral, al considerar que el gol del delantero noruego debió haber sido anulado por fuera de juego.

    Pese a ello, el resultado le dio a Maresca un inicio ideal a nivel liguero, y confirmó que el City todavía es capaz de competir a pesar del gran cambio que se produjo en el cuerpo técnico.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    El liderato no significa dominio absoluto

    La paradoja es que el arranque perfecto del Arsenal y el Manchester City no refleja necesariamente un dominio total sobre sus rivales, si pasamos de la tabla de clasificación a los números detallados.

    El Brighton ha marcado 13 goles, mientras que el Chelsea ha anotado 10, frente a solo ocho goles de cada uno de los dos, el Arsenal y el Manchester City, según informó la "BBC Sport".

    En número de disparos, el Arsenal ocupa el décimo puesto y el Manchester City el undécimo, mientras que ambos equipos aparecen en el sexto y quinto lugar, respectivamente, en cuanto al número de toques de balón dentro del área rival.

    Pero la verdadera fortaleza de ambos equipos se manifiesta en mayor medida a nivel defensivo. La portería del Arsenal solo ha sido batida una vez, mientras que el Manchester City ha encajado dos goles, ofreciendo así uno de los mejores registros defensivos de la competición hasta el momento.

    Y aquí radica precisamente uno de los puntos fuertes más importantes de ambos equipos: incluso cuando el rendimiento ofensivo no es excepcional, su capacidad para impedir que los rivales marquen les otorga una clara ventaja a la hora de sumar puntos.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    ¿Qué ocurre detrás de la pareja?

    Si el Arsenal y el Manchester City se han distanciado pronto en la cima, la situación del resto de aspirantes al título no parece igual de tranquilizadora. Según la mayoría de las casas de apuestas, los tres siguientes equipos candidatos a ganar la Liga son, por orden: el Chelsea, después el Liverpool y a continuación el Manchester United, mientras que el Tottenham quedó en una posición relativamente rezagada.

    Los cambios técnicos fueron uno de los factores de expectación más destacados antes del inicio de la temporada. Tanto el Chelsea como el Liverpool destituyeron a sus entrenadores y ficharon durante el verano a Xabi Alonso y Andoni Iraola, respectivamente.

    En cuanto al Manchester United y al Tottenham, cambiaron a sus entrenadores a principios de 2026, de modo que Michael Carrick y Roberto De Zerbi afrontan su primera pretemporada completa con sus nuevos equipos. Y a la vista de los resultados de la temporada pasada, la necesidad de mejorar era evidente.

    El Chelsea terminó la temporada en el décimo puesto, mientras que el Liverpool, vigente campeón, quedó quinto, y el Tottenham ocupó el decimoséptimo lugar, en tanto que el Manchester United finalizó tercero tras la gran mejora en sus resultados y su rendimiento bajo la dirección de Carrick. Pero el arranque actual no refleja del todo aquellas esperanzas.

  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea: un ataque potente y una defensa que inquieta

    El Chelsea ocupa el sexto puesto y solo ha sufrido una derrota hasta ahora; además, ha marcado 10 goles, un buen balance ofensivo. Pero el problema radica en el otro lado del campo, ya que el equipo ha encajado nueve goles, lo que lo convierte en la cuarta peor defensa de la liga hasta el momento.

    Lo más preocupante es que la portería del Chelsea ha sido batida con dos o más goles en cada uno de sus cuatro primeros partidos, algo que ocurre por primera vez en la historia del club desde la temporada 2015-2016.

    Por lo tanto, el equipo cuenta con las herramientas ofensivas que le permiten avanzar, pero necesita con urgencia mejorar su sistema defensivo si quiere entrar en una verdadera lucha con el Arsenal y el Manchester City.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Liverpool: los empates frenan el arranque

    Por su parte, el Liverpool, anterior campeón, ocupa el octavo puesto. Y aunque no ha perdido en sus cuatro primeros partidos, el problema radica en que ha empatado tres de ellos, lo que le ha hecho perder seis puntos completos en una fase muy temprana de la temporada.

    Y lo más llamativo es que esta es apenas la tercera vez en las últimas 63 temporadas en la que el Liverpool no logra ganar ninguno de sus dos primeros partidos como local en la liga.

    Y si el equipo quiere volver a la lucha por el título, no puede permitirse el lujo de seguir dejando puntos por el camino, especialmente ante el inicio perfecto que han conseguido el Arsenal y el Manchester City.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United: cifras ofensivas que no bastan

    El Manchester United ocupa el decimotercer puesto con cuatro puntos, igualando así su peor arranque en la Premier League desde la temporada 1992-1993, el mismo inicio que registró el equipo la campaña pasada.

    Lo llamativo es que los números del United no reflejan del todo su rezagada posición. El equipo ha realizado 84 disparos, la mayor cantidad de remates entre todos los equipos de la liga, y además es el segundo conjunto que menos disparos ha recibido, tras enfrentarse a solo 41 remates.

    Pero el problema radica en la efectividad. El United ha encajado siete goles, la misma cifra que ha marcado, lo que significa que la gran cantidad de intentos no se ha traducido hasta ahora en resultados acordes con el volumen de ocasiones, posesión y presión ofensiva.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham: el peor arranque en ataque

    En cuanto al Tottenham, no era natural que se situara entre los candidatos a pelear por el título tras haber finalizado las dos últimas temporadas en el decimoséptimo puesto.

    Aun así, los pronósticos apuntaban a un mejor comienzo bajo la dirección de Roberto de Zerbi, especialmente después de que el entrenador dispusiera de una pretemporada completa para trabajar con el equipo.

    Pero la realidad resultó más cruel. El Tottenham ocupa el decimoséptimo puesto, la misma posición con la que terminó la temporada pasada.

    Y lo más preocupante es que el equipo no ha marcado ningún gol en sus cuatro primeros partidos de Liga, algo inédito en la historia del club. Así, la tarea de De Zerbi de reconstruir al equipo parece más difícil de lo previsto.

  • Nominees for the 2011 FIFA Men’s FootbalAFP

    ¿Qué dice la historia sobre la lucha por el título?

    Aunque el arranque actual otorga al Arsenal y al Manchester City una ventaja evidente, la historia advierte contra las conclusiones prematuras. Desde el inicio de la máxima categoría del fútbol inglés, 80 equipos lograron ganar sus cuatro primeros partidos, pero solo 24 de ellos consiguieron finalmente conquistar el título de liga.

    Esto significa que un comienzo perfecto no garantiza necesariamente que el equipo mantenga el mismo ritmo hasta el final de la temporada. En la era de la Premier League, solo nueve equipos lograron el título de los 28 que consiguieron ganar sus cuatro primeros partidos de forma consecutiva, siendo el último el Manchester City en la temporada 2023-2024.

    Pero hay otro dato que podría inquietar a los perseguidores. En la historia de la Premier League, solo seis temporadas registraron el caso de dos o más equipos que lograron ganar todos sus cuatro primeros partidos. Por tanto, la presencia del Arsenal y el Manchester City juntos en la cima con puntuación perfecta no es algo habitual históricamente.

    Y lo más interesante es que la historia no parece piadosa con los equipos que se quedan atrás pronto. Solo dos equipos lograron ganar el título de la Premier League después de haber estado a cinco puntos o más del liderato tras la disputa de cuatro jornadas.

    El Manchester United consiguió esta hazaña cinco veces bajo el mando de sir Alex Ferguson, en las temporadas 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 y 2008-2009. El segundo equipo fue el Manchester City dirigido por Pep Guardiola, cuando logró remontar su desventaja y coronarse campeón en la temporada 2020-2021.

    Este dato no significa que la carrera por el título se haya decidido en septiembre, pero revela que perder cinco puntos o más respecto al líder tras cuatro jornadas no es en absoluto una situación cómoda, según informó la BBC Sport.

    Al final, no se puede afirmar que la carrera por el título de la Premier League se haya convertido oficialmente en una competición a dos tras apenas cuatro jornadas. La temporada es larga, y las lesiones, la presión de los partidos, el bajón de nivel y los periodos de calendario congestionado pueden cambiar por completo la forma de la competición. Pero los indicios actuales otorgan al Arsenal y al Manchester City una ventaja evidente.

    Ambos equipos cuentan con 12 puntos de 12 posibles y ofrecen niveles defensivos sólidos, mientras que la mayoría de los rivales directos sufren problemas evidentes, ya sea a nivel de resultados, de defensa o de eficacia ofensiva.

    Por ello, la verdadera pregunta en esta fase quizás no sea: "¿Se limita la carrera por el título al Arsenal y al Manchester City?", sino que tal vez la pregunta más apasionante sea: "¿Podrán el resto de los clubes despertar antes de que la diferencia temprana se convierta en una brecha difícil de cerrar?".