Isak firmó su actuación más devastadora desde que se incorporó al Liverpool procedente del Newcastle United por una cifra récord en Gran Bretaña de 125 millones de libras hace 12 meses. El internacional sueco se mostró afilado desde el pitido inicial y silenció a quienes habían cuestionado su impacto desde su sonado traslado a Anfield. Al batir dos veces a Kjell Scherpen en los primeros nueve minutos, el delantero sentenció prácticamente el choque antes de que los anfitriones, recién ascendidos, pudieran siquiera asentarse en el partido.

La victoria en Suffolk también supuso un hito importante para Andoni Iraola, al lograr su primer triunfo al frente del Liverpool. Al sumar los tres puntos, Iraola evitó convertirse en el primer entrenador del club desde Brendan Rodgers en no ganar ninguno de sus tres primeros partidos de la Premier League.